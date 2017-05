Gauldalsrytter vant sammenlagt i lille Fredsrittet i Tsjekkia

Morgendagens Helter-landslaget imponerte stort under etapperittet Course de la Paix Juniors (lille Fredsrittet). Det norske laget vant dobbeltseier sammenlagt, sikret seg to etappeseiere, samt seier i lagkonkurransen. Nå leder Norge for første gang Nations Cup for juniorer sammenlagt.

Dette skriver Norges Cykleforbund.

- Det har vært en fantastisk laginnsats og utrolige enkeltmannsprestasjoner. Idar Anderen som griper muligheten på 1. etappe og klarer å holde trøkket gjennom hele rittet. Andreas Leknessund med sin supersterke seier på tempoen. Laget jobba veldig godt sammen og skal ha sin del av æren. Vi har prøvd i mange år å være på pallen i dette rittet, og når vi klarer det får vi dobbeltseier. Det er helt utrolig og viser at det jobbes veldig godt rundt om i sykkel-Norge, sier landslagsleder Kai Lexberg fra Tsjekkia.

Idar Andersen fra Gaudal sykleklubb vant rittet sammenlagt foran lagkamerat Andreas Leknessund.

- Det var en mye større lagpresentasjon enn enkeltmannsprestasjon av meg. Utrolig bra innsats av hele laget. Jeg hadde ikke klart dette uten så solide lagkamerater, sier Andersen.