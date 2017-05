Melhus avgjorde mot Gimse i siste spilleminutt

Prestisjen teller antakeligvis mer enn tre poeng når Gimse og Melhus møtes til dyst. Søndag kveld tok juniorlaget til Melhus den korte turen til Brekkåsen for å møte serieleder Gimse. Det ble et intenst og spennende lokaloppgjør mellom to gode lag der hjemmelaget tok ledelsen 23 minutter ut i kampen ved Einar Loeng Grilstad.

Melhus utliknet 11 minutter senere da Jonas Duesten Blokkum headet i mål på corner. Filmsnutten over viser Blokkum vinne duellen mot hjemmelagets keeper.

Andre omgang var underholdende, men målløs, helt til det gjenstod ett minutt av kampen. Da dukket opp Philip Totland opp og satte ballen i mål etter retur fra keeper. Bittert for hjemmelaget, men vidunderlig deilig for Melhus-guttene som overtok tabelledelsen i 1. divisjon for juniorer med syv poeng. Charlottenlund gikk noe senere på kvelden forbi Melhus på målforskjell. Gimse har seks poeng og følger hakk i hæl.

Det hører med til historien at det var en god tone mellom spillere og trenere.

Opplysninger, bilde og filmsnutt er hentet fra Facebook-siden til Melhus fotball.