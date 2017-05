Lader opp til region-NM med Byåsen-stjernene

16-år gamle Marie Kristine har tilbud fra Molde håndballklubb og hospiterer jevnlig med Byåsen elite. I det siste har hun fått selskap fra klubbvenninnene Ane og Maria i Melhus/Gimse. Trioen lader nemlig opp til region-NM for 17-åringer som arrangeres på Lillehammer 12.-14. mai. Marie Kristine og Ane er i troppen til region Nord, mens Maria er tatt ut som reserve og kan bli kalt inn ved forfall.

- Det er artig og spennende, er jentene sier jentene om å trene med eliteklubben.

Molde HK vil ha Marie (16) Toppklubben Molde HK ønsker å hente Marie Kristine Rokkones Hansen. Melhus/Gimse-trener Jan Erik Wiedemann håper stortalentet blir i klubben.

- Detter ikke helt gjennom

Nivåmessig er det så klart et steg opp fra hverdagen på Melhus, men det skulle da også bare mangle. Jentene synes likevel at det går greit å henge med på trening. De har blitt tatt godt imot av Byåsen-spillerne. Maria avslører at Ane gikk hardt til mot landslagsspiller Emilie Hegh Arntzen, men det gikk visst helt fint.

- De (Byåsen-spillerne) er sterkere enn oss, mener Ane.

- Men vi detter ikke helt gjennom, det er ikke noe sjokk liksom, tilføyer Marie Kristine, før Maria slenger seg på:

- Nivået er høyt, men det går greier, mener hun.

Kjøres hardt i Melhus

Melhus/Gimse-spillerne har fått innpass hos Byåsen for å skjerpe håndballformen fram mot mesterskapet. Paradoksalt trenes det for hardt i Melhus/Gimse for tiden med tøffe økter i styrkerommet, derfor ble det bedt om innpass hos eliteserieklubben.

Melhus/Gimse-jentene tror regionlagene i sør og vest i utgangspunktet er sterkere, men avviser ikke at de kan blande seg inn i medaljestriden.

- Det blir tøft, men jeg tror vi kan gjøre det ganske bra, sier Marie Kristine.

Det er ikke bare på jentesiden at Melhus/Gimse er representert i region-NM. Simon Kvam skal også til Lillehammer neste helg for å spille NM for regionen sin.