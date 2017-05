Gjertsen og Ranheim får hjemmekamp i cupen

Ranheim kom seg videre med et nødskrik fra cupens første runde. Melhusbygg Torgil Øwre Gjertsen ble dagens mann for Ranheim da han scoret på overtid av andre ekstraomgang borte mot Træff. 2-1-scoringen sikret avansement til 2. runde og i dag kom oppsettet. Ranheim får besøk av 3. divisjonsklubben, som på sin side slo Nardo 2-0. Rosenborg skal forøvrig møte Tynset på bortebane. Kampene i 2. runde spilles 24. og 25. mai.

Norges fotballforbund har også satt opp 2. runde i cupen for kvinner. Oppsettet viser at Ingrid Syrstad Engen og Trondheims-Ørn skal til Romsdal for å møte 2. divisjonsklubben Molde. I Nordland blir det lokaloppgjør for Maiken Bakke og Grand Bodø når de skal opp mot Innstrandens, som holder til 2. divisjon.

- Vi skal ikke rykke ned Maiken Bakke fikk med seg ett poeng i Toppserie-debuten for Grand Bodø.

Byåsen, med Melhus-jentene Rebecka Wanvik Holum, Ane Kristine Eggen og Mari Borgen på laget, skal til Kyrksæterøra og spille mot KIL/Hemne.

2. runde i cupen for kvinner spilles 31. mai, med mindre lagene blir enige om å spille på et tidligere tidspunkt.