Sølberg vant Tiomila for andre gang

- Vi er favoritter til å vinne, sa Andreas Sølberg om sin svenske klubb IFK Gøteborg i forkant av Tiomila.

22-åringen løp første etappe for IFK Gøteborg da klubben vant orienterigsstafetten for første gang i 2015. Søndag formiddag klubben inn til sin andre triumf i Tiomila, og som for to år siden stilte de med Sølberg på åpningsetappen.

Startskuddet gikk klokka 21 lørdag kveld og flere av etappene går altså på svarteste natta. Den utfordringe løst IFK Gøteborg best i år og de løp også på hjemmebane. Av den grunn gav Sølberg favorittstempelet til eget lag.

Fire nordmenn deltok for den svenske klubben. Beste norske klubb ble Lillomarka med 6. plass.

Sølberg historisk O-løper Andreas Sølberg fra Gåsbakken løp første etappe da IFK Göteborg sikret seg sin første seier i tiomila.

Resultater Tiomila:

Menn:

1) IFK Göteborg, Sverige 10.57.14 (Andreas Sølberg, Fredrik Edén, Morten Jarvis Westergård, Johan Högstrand, Marius Thrane Ødum, Jonas Pilblad, Vetle Ruud Bråten, Max Peter Bejmer, Eskil Kinneberg, Fredrik Bakkman), 2) Linné, Sverige 8.35 min. bak, 3) Södertälje-Nykvarn, Sverige 9.04, 4) Koovee, Finland 9.17, 5) Tampereen Pyrintö, Finland 13.02, 6) Lillomarka, Norge (Robert Merl, Nicholas Oskarsson, Matthew Speake, Dane Blomquist, Christian Wartbichler, Steinar Kollerud, Gaute Hallan Steiwer, David Gottfridsson, Peter Hodkinson, Alisdair McLeod) 16.55.

Øvrige norske: 9) Halden 25.30, 12) Nydalen 38.40, 22) Tyrving 51.56, 23) Frol 52.12.

Kvinner:

1) Stora Tuna, Sverige 4.26.35 (Anna Mårsell, Magdalena Olsson, Julia Gross, Frida Sandberg, Tove Alexandersson), 2) Göteborg-Majorna, Sverige 0.07 min. bak, 3) Tampereen Pyrintö, Finland 0.22, 4) Järla, Sverige 1.14, 5) Pohjantähti, Finland 1.25, 6) IFK Lidingö, Sverige 1.27.

Norske (topp 50): 9) Halden 2.20 (Jo Shepherd, Mari Fasting, Elena Roos, Kine Hallan Steiwer, Sabine Hauswirth), 11) Lillomarka 4.46, 13) Nydalen 12.30, 22) Bækkelaget 20.27, 23) Fredrikstad 22.09, 28) Tyrving 22.45, 30) NTNUI 24.17, 41) Fossum 38.36, 45) Halden 2.-lag 42.18, 48) Freidig 43.23.