Heldig Sokna-seier mot topplag

- Verdal var bedre enn oss og hadde flest målsjanser. Men vi stod på og kjempet inn og vant 2-1, sier en smørblid Geir Bekken på telefon etter søndagens kamp på Støren.

Sokna sesongåpnet med å tape 2-3 på bortebane mot Tangmoen sist mandag. Da var treneren alt annet enn fornøyd.

- Det er fantastisk godt for jentene å se at vi kan spille bedre enn vi gjorde mot. I dag var det en helt annen guts og innstilling, spillerne løp til krampa tok dem, forteller Bekken.

Fantastisk uttelling

Oda Fagerbekk scoret to mot Tangmoen sist og kom på scoringslisten i dag også. Tove Endalsvoll, en annen målscorer av rang, scoret det andre for Sokna.

- Det sier seg selv at at det fantastisk å ha sånne målscorere på laget. Vi har tre målsjanser og scorer to mål. Keeperen er også veldig god i dag, men det er lov det også, sier Bekken om Karin Solum Haukli.

- Kan slå alle lag

Neste kamp for Sokna er borte mot NTNU-studentene neste mandag. Treneren forventer enda en tøff batalje.

- Det blir en tøff kamp, men vi kan slå alle lag med guts og innsats. Og vi spiller bedre mot spillende lag enn mot lag som Tangmoen, som slår langt og er mer direkte. Det takler vi ikke, sier Bekken.