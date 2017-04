Gimse sov i åpningsminuttene

Dina Hegerbergs redusering til 2-3 midtveis i andre omgang ga hjemmelaget nytt håp om poeng. Gjestene Tangmoen ville det imidlertid annerledes og trygget seieren med nok en scoring. Hjemmelaget ødela for seg selv ved å ikke være tilstede da dommeren blåste i gang kampen. Allerede etter fire minutter stod det 0-2 på måltavla.

- Vi er ikke påskrudd til å begynne med og ligger under 0-2 etter fire minutter. Vi er ikke konsentrerte og dårlig posisjonerte. Uryddig med ballen og så får vi ikke avklart. Vi vet hvordan de spiller, det er konsekvent langt og direkte. Så klart er det tungt å ligger to under etter fire minutter, men det er mer enn nok til å gjøre det på. Men så får vi mål imot på uheldige tidspunkt og da blir det dessverre tungt, sier trener Jon Kåre Prestmo.

- Men vi er ikke i slag. Vi har fått et ublidt møte med 3. divisjon, men det vil snu. Det er bare å trene og spille kamper, så snur det, tror Prestmo.

Målscorer Dina Hegerberg så ikke mange lyspunktene etter kampslutt.

- Jeg er skuffet. Nå må alle komme på trening, sånn at vi får spilt inn laget, sier hun.

Neste motstander for Hegerberg & co. er Verdal, som tapte mot Sokna.

- Det blir hardt, men hvis vi trener bra fram til den kampen, så tror jeg det skal gå. For vi er egentlig et ganske godt lag, mener hun.