- Vi er favoritter til å vinne Tiomila

Andreas Sølberg ble historisk da han for to år siden løp førsteetappen for IFK Gøteborg som vant O-stafetten Tiomila for første gang. Denne helga håper han å kopiere bragden, og som for to år siden er 22-åringen satt opp på den viktige åpningsetappen. En grov miss og stafetten kan være tapt for IFK Gøteborg, som i år løper på hjemmebane.

Best av nykommerne På de viktigste konkurransene på norsk jord dette året viste Andreas Sølberg høyere nivå enn noensinne.

- Det viktigste er å ta det med ro. Med 350 startende lag blir det fort kaos, så det handler om å beholde roen og ta de postene jeg skal, sier Sølberg på telefon fra Sverige.

Kjent terreng

I år er et av verdens største orienteringsløp lagt til Gøteborg, dit han flyttet for to år siden for å søke nye utfordringer. Terrenget utenfor millionbyen preges av åpent berg med myr imellom. Sølberg og klubbkameratene kjenner landskapet bedre noen andre og derfor mener han at IFK Gøteborg er favoritter til å vinne prestisjestafetten.

Suverent gull i NM Andreas Sølberg var favoritt og innfridde på den første konkurransen under NM-uka i orientering. – Alltid bra å vinne, sier han.

- Vi har veldig høye forventninger til oss selv. Vi er kanskje den største favoritten til å vinne siden det er på vår hjemmebane. Det blir spennende, sier han.

Slitt med skade

Den tidligere Leik-utøveren har mistet mye trening med tretthetsbrudd i vinter, men er friskmeldt rett i forkant av Tiomila.

- Formen er grei, men jeg er litt bak der jeg hadde tenkt å være på dette tidspunktet. Men skaden er helt bra igjen og kan trene som normalt, sier den ambisiøse O-løperen, men medaljer fra både VM, EM og NM som junior.

