Andersen del av sterk sykkeltropp

Idar Andersen har innledet den viktige VM-sesongen på utmerket vis. Uttak til ritt med landslaget i mars ble fulgt opp med 2. plass i norgescupen sist søndag. Etter rittet hadde han forventninger om å bli tatt ut til neste samling med juniorlandslaget, Course de la Paix Juniors (lille Fredsrittet) 4.-7. mai i Tsjekkia. Uttaket ble kjent torsdag og gauldalssyklisten er selvsagt med etter prestasjonene så langt denne sesongen.

Andersen viste seg fram i VM-byen Idar Andersen syklet inn til 2. plass i årets første norgescupritt.

- I likhet med Andreas (Leknessund) sto han over Paris-Roubaix på grunn av at vi mente ritt som Fredsrittet passer bedre. Bekrefter med sterk kjøring og andreplass i NC Bergen at formen er på plass. Løypene i Tsjekkia som bør passe Idar meget bra, sier landslagsleder Kai Lexberg en pressemelding.

Han mener Norge bør ha mål om både etappeseiere og en mann på pallen sammelagt.

- Vi er klare for det tradisjonelle Fredsrittet i Tsjekkia og stiller med et sterkt lag som har ambisjoner om både etappeseiere og pallen sammenlagt. Det er spesielt gøy å se at ungdomsmesterne fra 2016 beviser at de har klart steget opp i junior og fortsatt er blant de beste som førsteårsjuniorer, sier Lexberg.

Norges tropp:

- Jonas Iversby Hvideberg - Fredrikstad SK

- Olav Hjemsæter - Glåmdal SK

- Søren Wærenskjold- Ringerike SK

- Ludvig Fischer Aasheim – SK Rye

- Andreas Leknessund - Ringerike S

- Idar Andersen – Gauldal SK