Gjertsen avgjorde med siste spark på ballen

Ranheim sleit lenge mot 3.divisjonslaget Træff på bortebane i Molde i cupen onsdag kveld, før Melhus-gutten Torgil Gjertsen dukket opp og sendte Obos-liga laget videre med et flott frispark fra like utenfor sekstenmeteren.

Det var hjemmelaget som tok ledelsen tidlig i kampen, før Kim Ove Riksvold utlignet for Ranheim like før pause. Etter en målløs 2.omgang måtte det ekstraomganger til for å kåre en vinner på Reknesbanen. Det så lenge ut til å gå mot straffesparkkonkurranse, men Gjertsen ville det annerledes.

Da gjestene fikk frispark like før tiden var i ferd med å tikke ut, tok Gjertsen ansvar og skrudde ballen i en bue over keeper til stor jubel for slitne Ranheim-spillere som måtte jobbe overtid for å senke Molde-laget Træff.

Dermed er laget klare for 2.runde i cupen som spilles i slutten av mai. Neste seriekamp for Gjertsens Ranheim er hjemmekamp mot Åsane førstkommende søndag.