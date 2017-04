Marit Bjørgen satser mot ny jubelsesong

Langrennslandslagene får 2017/2018 ble presentert torsdag. Kathrine Harsem er tilbake på kvinnenes lag, mens Therese Johaugs plass er holdt åpen til hun har sonet ferdig dopingkarantenen. Hvor lenge til det blir avgjøres av CAS i sommer en gang, men hun soner i utgangspunktet 13 måneder, og kan være tilbake i november.

Vil være mye hjemme

– Landslaget var litt som forventet kanskje med Kathrine (Harsem) inn etter en kjempebra sesong, og når Therese er klar for å være med oss så er hun inne på laget igjen, sa Marit Bjørgen til NTB.

Marit Bjørgen gjorde comeback etter fødsel denne sesongen. Det ble en jubelsesong uten sidestykke, og ble den kronet med seks VM-gull i Lahti.

– Hvordan blir sesongopplegget. Blir det mye av det samme som inneværende jubelsesong?

– Utover samlingene så blir det å være mye hjemme. Vi har jo en liten en hjemme så det vil nok kreve sitt. Ja, det blir nok mye av det samme som det var denne sesongen, sier Bjørgen.

Dropper trolig Tour de Ski

Marit Bjørgen satset ikke på Tour de Ski i comebacksesongen. Mye tyder på at hun gjentar den oppskriften og ikke går rennene rundt nyttårsskiftet denne gangen heller.

– For min del har jo det vært en suksess å ikke delta i Tour de Ski i de mesterskapene jeg har gjort det veldig bra. Til vinteren er jo dessuten TdS også veldig nær inn på OL, og for meg så blir det OL som er hovedprioritet. Da sier det seg selv at det ikke blir noe Tour de Ski.

Ikke 100 prosent spikret

– Jeg har ikke lagt konkurranseplanen helt, men hvis jeg skulle velge å gå TdS så blir det kanskje å litt færre renn før jul. Det avhenger litt av hvordan jeg legger opp planen, sa langrennsveteranen.

– Har du tenkt noe utover kommende sesong?

– I OL blir det siste gang jeg deltar Jeg har ennå ikke sagt noe om jeg vil gå VM i Seefeld (2019), sa Bjørgen.

Landslagene

Landslagene for langrenn ble presentert av landslagssjef Vidar Løfshus i Oslo onsdag:

Kvinner, elite:

Ragnhild Haga (Åsen), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Heidi Weng (BUL), Marit Bjørgen (Rognes), Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Kathrine Rolsted Harsem (Varden), Kari Øyre Slind (Oppdal).

Therese Johaug (Nansen) går inn i laget når hun har sonet ferdig dopingdommen.

Menn, allround:

Emil Iversen (Varden), Didrik Tønseth (Byåsen), Hans Christer Holund (Lyn), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Niklas Dyrhaug (Tydal), Petter Northug (Strindheim), Sjur Røthe (Voss), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen).

Sprint:

Sindre Bjørnstad Skar (Bærums Verk og Hauger), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Pål Golberg (Geilo), Håvard Solås Taugbøl (Lillehammer), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen).

Funksjonshemmede (IPC), elite:

Trygve Toskedal Larsen (Avaldsnes), Nils Erik Ulset (Tingvoll), Håkon Olsrud (Nordbygda/Løten), Eirik Bye og Arvid Nelson (ledsager) (Oppegård), Birgit Skarstein (Frol).