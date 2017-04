Leangen-dobbel til Mjøen

Jan Havdal i Melhus eier og trener Fernando. Seksåringen etter Thai Tanic har gjort det så bra i den senere tid at den var favoritt i V65-spillet foran kveldens løp. Kusken ga hesten en fin reise i tredje par utvendig til midt på siste bortre langside, da ble Fernando med i angrep i tredjespor og tok seg raskt framover i feltet. Tre hester kjempet mer eller mindre på linje nedover oppløpet, men melhustraveren hadde størst fart mot mål og vant greit. Det var årets andre seier på fire forsøk.

Mjøen trener selv familiehesten Villmira, ei fem år gammel hoppe etter Moe Odin. To seirer sto hun bokført med så langt i år før dagens start. Også i dette løpet ga kusken hesten sin en reise i rygger i andrespor til den ble liggende utenfor lederen da cirka 500 meter gjensto. Mot mål ble det et hardt nappetak mellom Villmira og Helle Tone, sistnevnte ledet praktisk talt til målstreken, men Mjøens hoppe klarte å ta seg forbi på de aller siste stegene. Så jevnt var det at verken Mjøen eller Helle Tones kusk, Kristian Lamøy, var sikker på hvem som hadde vunnet.

Bjørn Garberg med V75-triumf Travtreneren på Kvål er tilbake etter en sykmeldingsperiode og vant med stallhesten Creek’s Survivor i grunndivisjonsfinalen på Bjerke.

– Hun kan være litt trøblete fra start, men har egenskapene som skal til for å stå på til mål, hun er veldig til å stå på til slutt, meldte kusken etter at en fin dobbel var brakt vel i havn.

Dagens mann ble for øvrig Jomar Blekkan, som ikke ga seg før fire seirer var sikret.