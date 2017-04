Graabak hyller Klemetsen

Tirsdag ble syv uttøvere tatt ut til neste sesongs kombinertlandslag. Jørgen Graabak er selvskreven på laget som vil bestå av syv utøvere. Håvard Klemetsen er ikke lenger på landslaget. Mandag ble det kjent at 38-åringen legger hopp- og langrennsskiene på hylla. Finnmarkingen, som flyttet til Tromsø for et par år siden, ønsker å tilbringe mer tid sammen med familien. Et valg Graabak har stor forståelse for, men til høsten blir det et savn når Klemetsen ikke lenger er med på tur. I 2014 stod de sammen øverst på pallen da Norge tok stafett-gull i Sotsji. Magnus Moan og Magnus Krog gikk de øvrige etappene for Norge.

Graabak har skrevet denne hyllesten om lagkameraten:

Håvard har betydd mye for meg. Som utøver, men kanskje mest som person. Det er ingen som helst tvil om at jeg vil savne å ha Håvard med på tur. En fantastisk profesjonell mann, med gode verdier og et veldig sunt perpektiv på livet.

Det står stor respekt av det Håvard har fått til på idrettsbanen, og det valget han nå har tatt i forhold til seg selv og familien.

I tillegg til landslagskollegaer har jeg og Håvard de siste årene utgjort Team Norgeshus, et veldig godt samarbeid jeg har satt utrolig stor pris på. Tiden som kollegaer på utøvernivå er nå over. Men Håvard har vært, og vil fortsette å være en viktig mentor for meg.I Håvard har jeg fått en venn for livet, og det vil ikke forandre seg selv om han nå legger skiene på hylla.

Jeg er usikker på hva Håvard finner på de neste årene. Men én ting er sikkert, de som snapper opp den mannen vil ikke angre et sekund på det