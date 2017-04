Storseier til Melhus

Melhus startet sin nye tilværelse i 4.divisjon med å spille 0-0 borte mot opprykksfavoritt KIL/Hemne for tre uker siden. Etter en ukes påskeferie med en komfortabel seier over Surnadal i treningskampen 2.påskedag , var laget tilbake i Gruva og sesongens første hjemmekamp i 4.divisjon lørdag. Det endte med en sterk 6-1 seier over laget som spilte i 3.divisjon så seint som i fjor høst. Ved pause var stillingen 3-0 til vertene.

Holthe-dobbel i debuten Noterte seg for to scoringer allerede i sin første kamp i Melhus-trøya.

- En meget solid kamp av oss. Hva er det Tore Havdal pleier å si? Lett?, spøker Melhus-trener Jan Ketil Berg når vi treffer han på telefon like etter kampslutt i Gruva lørdag før han fortsetter:

- Vi gjør en solid kamp både offensivt og defensivt og viser at vi har nivået inne. Spesielt Håkon Lund gjør en kjempekamp på midtbanen med sine tre scoringer. Med litt bedre uttelling kunne han faktisk scoret fem mål i dag, sier en fornøyd Berg som også kunne glede seg over at laget omsider scoret på dødball igjen.

Drømmestart

Bergs mannskap har dermed kommet godt i gang og står med fire poeng på to kamper og har møtt to lag som begge spilte i 3.divisjon forrige sesong. Som følge av spissingen som ble foretatt i fjor er det mange tøffe lag i årets 4.divisjon.

- Vi skal huske på at Kattem ikke er noe dårlig lag. I følge treneren deres har de ikke noe svakere lag i år sammenlignet med i fjor da de spilte på nivået over, poengterer Melhus-treneren.

- Har du overvurdert nivået?

- Jeg vet at vi er gode og at vi har noe her å gjøre, svarer Berg som ledet sine tropper til opprykk fra 5.divisjon i fjor høst.

Nytt opprykk?

Foreløpig har laget så til de grader vist at de har noe på dette nivået å gjøre.

- Vi får se litt videre. Det er fortsatt tidlig. Heimdal og KIL/Hemne er nok to lag som helt sikkert vil være med å sette sitt preg på denne avdelingen, tror han og utelukker heller ikke at Melhus kan være med å kjempe om nok et opprykk til høsten.

- Dersom vi til enhver tid kan bruke våre beste spillere, så ser jeg ikke bort i fra det. Vi har mange gode spillere og har fått en god start på sesongen, sier han.

Riaunet tilbake - Laugsand skadet

Berg måtte klare seg uten Kim Roger Laugsand i lørdagens kamp, men kunne samtidig glede seg over at kantspiller Pål Riaunet var tilbake i spill igjen.

- Kim måtte kaste inn håndkleet før kampen på grunn av en liten strekk, men vi håper å ha han tilbake neste helg. På den annen side var det godt å ha Pål Riaunet tilbake igjen etter sin skade. Han var svært positiv i dag, berømmer Berg.

Nå venter en ukes trening før Tydal venter hjemme i Gruva om en uke.

Roar Strand var innbytter

Melhus startet slik (4-3-3): Øyvind Onsøien - Thomas Mathisen, Andreas Langørgen Solberg, Eirik Ramlo, Mats Olav Olsen - Håkon Lund, Martin Nilsen, Petter Borgen - Pål Riaunet, Sanjar Meskinyar, Samim Meskinyar.

47 år gamle Roar Strand ble forøvrig byttet inn i 2.omgang.

Målscorere for hjemmelaget i 6-1 seieren var Håkon Lund (3), Petter Borgen, Martin Nilsen og Eirik Ramlo.