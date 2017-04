Støren vant snøballkrigen

Serieåpningen mellom Støren og Gimse i 5.divisjon avdeling 4 ble preget av kraftig snøver og vanskelige spilleforhold. Spesielt i 2.omgang var det alt annet enn fotballføre på Støren Kunstgress i kampen hjemmelaget til slutt vant med 4-2. Stillingen ved pause var 1-1.

–Det er så klart veldig deilig å starte med en seier, selv om det blir mange tilfeldigheter utover i kampen når det snør mer og mer og sikten blir dårligere og dårligere. Jeg synes vi gjør en ganske god 1.omgang, men brenner altfor mange sjanser før pause. Etter hvilen bærer kampen preg av snøværet. På stillingen 2-2 et stykke ut i 2.omgang kan det virke som kampen dør litt ut, men heldigvis så resier vi oss og vinner fortjent på en middels god dag for vår del, oppsummerer Støren-trener Ingve Merket.

–Topp fem er målet

Støren har både mistet spillere og fått inn en del nye fjes foran årets sesong. Trener Merket mener det er realistisk å sikte på øvre halvdel i 2017.

–Nå har vi mistet toppscoreren vår siden i fjor og har slitt med en del skader gjennom vinteren, så ting vil ta litt tid. Å starte med tre poeng var veldig viktig for oss. Nå må man huske på at nivået på 5.divisjon er vesentlig spisset siden i fjor, men jeg tror vi skal hevde oss godt og tror vi kan havne på øvre halvdel av tabellen. Vi har en liten målsetning innad om å komme topp fem, men det avhenger så klart av at folk er friske og raske og tilgjengelig til enhver tid, påpeker Størens hovedtrener.

Fornøyd - tross tap

Merkets trenerkollega på motsatt banehalvdel, Ketil Olsen i Gimse, var fornøyd selv om han måtte reise hjem fra Støren uten poeng i sesongens første seriekamp.

–Det er en fornøyd trener du snakker med selv om vi reiser herfra uten poeng i kveld. I første omgang er Støren bedre enn oss, men etter pause synes jeg tidvis vi kjører kampen. Nå skal det sies at spilleforholdene var krevende, men med litt tur kunne vi fått med oss noe hjem. Alt i alt er det kanskje ikke noe å si på at Støren vinner kampen, men med tanke på det grunnlaget vi har i vinter så kan man ikke forvente så mye mer av oss, sier Olsen.

Satser ungt

Olsen har sett et tosifret antall spillere forlate Gimse-leiren i løpet av vinteren og inn i A-troppen har det stort sett kommet unggutter fra egen juniorstall.

–Med unntak av Per Mikael Haugen som har valgt å trappe ned i Singsås, så har vi mistet godt over ti spillere og samtlige har valgt å legge opp! Ingen har altså byttet klubb eller satser på høyere nivå, konstaterer Gimse-treneren og etterlyser samtidig spillernes ambisjoner.

–Vi har heldigvis et godt juniorlag på Gimse slik at vi kan fylle etter, men det har periodevis vært så ille at vi har vært i tvil om det i det hele tatt har vært forsvarlig å stille A-lag. Treningskampene i vinter har også gitt oss et tydelig svar på at vi ikke har noe i toppen å gjøre. Målsetningen vår i år må være å berge plassen. Nå har vi fullt fokus på neste kamp som er hjemme mot Jonsvatnet om en uke, og da er jeg helt sikker på at vi får se en forbedret utgave av Gimse. Vi skal bruke kommende treingsuke godt, lover Olsen.

Neste kamp for Størens del er lokaloppgjør borte mot Trønder-Lyn samme dag. Trønder-Lyn starter forøvrig sesongen med bortekamp mot Tynset 2 søndag.

Målscorere for Støren i kveldens kamp var Osman Mohamed (2), Mats Gynnild og Martin Refseth.