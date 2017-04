Målvakten i fokus

Bosniske Vanja Radic går for å være en av verdens beste keepertrenere i håndball. I tillegg til å arrangere International goalkeeping camp, er hun jevnlig i kontakt med flere av verdens beste målvakter. Kommende blir hun å finne i Melhushallen. Melhus/Gimse-trener Jan Erik Wiedemann møtte Radic på håndballcamp i Serbia i fjor sommer og fikk overtalt henne til å komme til Melhus.

- Sportslig utvalg utfordret meg på om vi kunne få til noe for keepere: «Hva kan vi gjøre? Kjenner du noen vi kan hente inn?», forteller Wiedemann.

Mange på venteliste

Svaret ble altså Radic, som lørdag kjører kurs for trenere. Søndagen er satt av til unge målvakter som er født mellom 1997 og 2004. Alle de 32 plassene ble revet bort i løpet av kort og arrangør Melhus/Gimse opererer med venteliste i tilfelle noen trekker seg. Tirsdag talte ventelisten 12 lærevillige keepere.

Wiedemann mener det er på høy tid at keepere gis litt ekstra oppmerksomhet.

- Keeperplassen er en posisjon mange trenere har lite informasjon om og keepere får mindre enn de fortjener. Vi ønsker å bidra til at de får en opplæring og ikke bare serve de andre og være et hinder. Få bestrider at målvakten er viktigst på laget, likevel får de lite spesifikk trening, mener Wiedemann.

Åpen hall

Det er fortsatt noen ledige plasser for trenere som ønsker inspirasjon i sin klubbhverdag.

- Det er bare å ta kontakt med meg på e-post eller noen andre i Melhus/Gimse-systemet. Keepere født før 1997 kan melde seg på som trenere, det har for eksempel vår målvakt Eva Hagen gjort. Hun vil helt sikkert plukke opp masse tips som hun kan bruke selv, sier treneren.

Og for alle andre er det fullt mulig å benke seg på tribunen.

- Det er åpen hall. Jeg er bortskjemt med Valery Putans, som er en utrolig dyktig trener. Jeg kan se ham i aksjon på trening ofte, men Radic er her ikke så ofte. Jeg vil absolutt anbefale alle å komme hit og se på, oppfordrer Wiedemann.