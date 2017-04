Holthe-dobbel i debuten

Geir Holthe ble klar for Melhus igjen like før påske og markerte seg likegodt med to scoringer i mandagens treningskamp da 4.divisjonslaget Surnadal ble slått hele 5-1 hjemme i Gruva.

Gjestene fra Nordmøre tok ledelsen 0-1, men etter det handlet det meste om hjemmelaget. Kantspiller Kim Roger Laugsand utlignet til 1-1, før Thomas Mathisen sendte hjemmelaget i ledelsen. Holthe sørget for både 3-1 og 4-1, før Even Duesten Bye fastsatte sluttresultatet til 5-1.

Melhus åpnet som kjent sesongen med å spille 0-0 borte mot opprykksfavoritt KIL/Hemne for drøyt to uker siden. Neste seriekamp for Jan Ketil Bergs mannskap er førstkommende lørdag hjemme mot Kattem.