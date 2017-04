Magnar Solberg (80) hedret unge skiskyttere

- Det er litt uvirkelig å se navnet sitt på krusene, sier Magnar Solberg rett før han skal dele ut krusene i premie til de mange skiskytterne som deltok i Magnar Solberg-rennet i Hauka.

Rennet var på lørdag, og det er mer enn nok snø på Hauka skiarena. Oppholdsvær var det også, og det var stor entusiasmen selv om snøen var litt bløt.

Det store forbildet

Soknedalingen Magnar Solberg var medlem av Trondhjems Skytterlag og Sportsklubben Freidig, og forteller at det ikke var eget skiskytterlag i Soknedal da han konkurrerte. Solberg tok gull i OL i 1968 og 1972, og han tok bronse under VM i 1969 og 1971. Dessuten var han på det norske stafettlaget som tok sølv i VM tre år på rad.

- Det er helt utrolig å se så mange skiskyttere, sier Solberg og kikker utover stadion.

Han sier innledningsvis at han er inne på nettavisa til Trønderbladet for å følge med på nyheter fra hjemtraktene.

- 80 år er en hustrig alder og litt uvirkelig. Alternativet er dårligere, sier Solberg.

Fikk også pokal

Krus etter krus deles ut til de unge skiskytterne, og Solberg er først litt skuffet over at de først oppropte soknedalingene uteblir under premieutdelinga. Men så dukker det opp noen, og Amund Tore Solberg (11) får både kurs og pokal. Amund forteller at han ikke er i slekt med Magnar Solberg.

- Det var artig å få pokal, og det var artig at det var Magnar Solberg som ga meg pokalen og kruset. Jeg har holdt på med skiskyting i ett år, sier Amund.

Ada Løkken Knudsen fikk også pokal og krus av Magnar Solberg.

Hver enkelt får en gratulasjonshilsen av Magnar Solberg, og han spøker litt med skiskytterne fra klubben Molde og omegn om at det er Rosenborg-kamp mot Molde om kvelden.

Antall påmeldte

Rennleder Arngeir Fløttum fra Sokna IL skiskyting forteller at det var omtrent 160 påmeldte til Magnar Solberg-rennet. Deltakerne var fra 9-10-årsalderen og oppover, og kom fra et stort område. Det var tilreisende helt fra Østlandet og Møre. Søndag er det Trønder-cupfinale på Hauka skiarena med 210 påmeldte.

To trøndercupvinnere og to skyttertrøyer Skiskytterne i Sokna IL fikk mye å være stolte av etter sesongfinalen i Hauka søndag.

- Antall påmeldte har gått ned de senere år, og vi vet ikke årsaken til det. Generelt har det vært litt mindre deltakelse på renn, sier Fløttum.