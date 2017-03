1500 på håndballcup

Lørdag arrangerte Melhus/Gimse håndballcup for unger i alderen 7–10 år, og Siri Sve fra arrangementskomiteen anslår at bortimot 1500 unger var med på cupen.

Søskenbarn

To av dem var søskenbarnene Marius Høiem Ølmheim (7) fra Melhus/Gimse og Kasper Ølmheim Sve (7) fra Flatås. De konkurrerte mot hverandre, og det syntes de to var artig. Begge slår fast at det er gøy med håndball, og på spørsmål om hvilket lag som er best, svarer de Melhus Flatås.

Mange lag

Cupen var i Melhushallen, og det var kamper og premieutdeling på løpende bånd. 69 lag var til stede, og det var tilreisende lag fra begge trøndelagsfylkene. Kjønnsfordeling var jevn.

Sve forteller at det er bra rekruttering til håndball. Ungene kan være med i Melhus/Gimse fra andre klasse.

– De fleste vil trene i Melhushallen, og det kan være knapt med treningstimer på ettermiddagstid, opplyser Sve.

Dugnadsarbeid

Både i forkant og underveis i cupen var det lagt ned mye dugnadsarbeid.

– Alle foreldrene fra Melhus/Gimse stilte opp bortsett fra ei. Hun har termin om tre dager, og kunne naturlig nok ikke komme, sier Sve.

Blant dugnadsoppgavene var å forberede mat til kiosken, og Sve forteller at 240 baguetter ble smurt.

Dommere

Klubben stilte også med dommeren, og en av dem var Håvard Myrstad (17). Myrstad skulle dømme i ni kamper, og har spilt håndball siden 2006. I tillegg spiller han fotball.

– Jeg har dømt før også. Det er artig å se på at unger spiller, og at de synes håndball er fint. Håndball er sosialt, og som håndballspiller får drive sport sammen med andre, sier Myrstad.