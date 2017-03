Ny seier til Marit Bjørgen

Marit Bjørgen (36) spurtslo Heidi Weng (25) og stakk av med seieren i minitouren i Canada.

Bjørgen er ubeseiret i distanserenn i verdenscupen i langrenn etter jul.

– Jeg sa før start at det kunne gå begge veier, og det var utrolig artig at jeg klarte det. Det har vært en fantastisk sesong etter jul, og jeg har vunnet alt av distanse som jeg har stilt opp i. Det er viktig for selvtilliten at jeg slår ungjentene på ny på vei inn i en OL-sesong, sa Bjørgen til NRK.

Bjørgen fyller 37 år tirsdag, og det er lite som tyder på at det er over ennå. Til NRK sa hun at det beste med årets sesong var de fire gullene hun tok i Lahti-VM.

– Det var målet mitt, men det var nok ikke mange som hadde trodd det, sa Bjørgen.

Irritert

Heidi Weng prøvde seg på Bjørgen i den nest siste bakken og kom seg forbi, men på vei inn i den siste bakken ble hun hentet igjen.

– Jeg følte meg pigg, og jeg synes at Marit så sliten ut, men nå i ettertid så burde jeg kanskje ha ventet til den siste bakken. Marit kom voldsomt mot slutten, og jeg var ikke helt heldig på oppløpet heller, sa Heidi Weng.

Selv om det "bare" ble 2.-plass for Weng i årets siste tour og verdenscuprenn, så vant hun både minitouren i Lillehammer og Tour de Ski. Det bidro også til at hun vant verdenscupen sammenlagt.

Nummer seks

Weng er den sjette norske kvinne til å vinne verdenscupen i langrenn sammenlagt. Norske utøvere har vunnet de fire siste årene. Sist gang det skjedde var i perioden 1989 til 1992 med en løper fra Sovjetunionen som vinner.

– Heidi er en ny, norsk og ung jente som vinner verdenscupen sammenlagt. Det er veldig artig og vel fortjent, sa Bjørgen.

Bjørgens jaktstartseier i Quebec sikret henne både verdenscupseier nummer 109 og 110. Bjørgen kom først sammenlagt og vant minitouren, og hun hadde også beste etappetid. Det teller som to verdenscupseirer ifølge regelverket som ble vedtatt foran denne sesongen.

Ingvild Flugstad Østberg lå lenge an til 3.-plassen sammenlagt i minitouren, men hun ble hentet mot slutten og endte på 6.-plass. Stina Nilsson spurtet inn til 3.-plass fulgt av Ida Ingemarsdotter og Krista Pärmäkoski.