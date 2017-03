Idrettsfestival for innflyttere

Allerede før Mari By Rise og familien flyttet til Hovin 1. juli i fjor, var Mari By Rise på Hovin idrettsfestival for å bli kjent med hovinsbygger. Lørdag var hun med for andre gang. Idrettsfestivalen var i Lundahallen.

Kjempesosialt

– Festivalen er helt fantastisk. En blir kjent med dem en havner på lag med, og så blir en kjent med de andre under banketten om kvelden. Dette er kjempesosialt og årets happening, sier By Rise.

Hovin har de siste årene hatt stor tilflytting, og det har vært mye boligbygging.

70 var påmeldt årets idrettsfestival, og arrangementsansvarlig Marthe Henriksen forteller at deltakerne er fra 25 år og oppover.

– Det er artig å se at det er så god stemning. Det er smil overalt og innsatsvilje, sier Henriksen.

Tilfeldig sammensatt

Hovin IL som arrangerer idrettsfestivalen, har loddtrekning når lagene skal settes sammen og da blir det helt tilfeldig hvem deltakerne havner på lag med.

– Dermed er det større mulighet for at de som er alene, melder seg på. Det er mange barnefamilier med på idrettsfestivalen, forteller Henriksen.

Deltakerne skulle innom landhockey, kanonball og volleyball, og lørdag kveld var det bankett med tapas.