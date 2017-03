Bjørgen tok sin sjette klassiskseier for sesongen

Marit Bjørgen (36) spurtslo Heidi Weng da hun vant lørdagens 2. etappe av minitouren i Quebec lørdag.

Bjørgen overtok ledelsen i rennet etter at drøyt tre kilometer var unnagjort i Quebec by. Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Krista Pärmäkoski hang med helt inn, før de to siste måtte slippe inn mot oppløpet. Weng tok 2.-plassen, 0,6 sekunder bak Bjørgen. Pärmäkoski tok 3.-plassen med Østberg som nummer fire.

Bjørgen og Weng går ut med nesten et halvt minutts forsprang til Østberg under søndagens 10 kilometer jaktstart. Maiken Caspersen Falla går ut like bak der igjen. Falla ble nummer åtte under lørdagens renn.

– Dette blir nok en fight mellom meg og Heidi, og slik løypa er så blir det nok en spurt, sa Bjørgen til NRK.

Bjørgen tror det var smart av henne å ta føringen da hun gjorde det.

– Jeg mistet posisjonen i starten og brukte nærmere to kilometer før jeg var i front igjen. Gruppa delte seg da jeg kom i front, og det var nok taktisk smart av meg overfor Heidi at jeg var i teten, sa Bjørgen

Sterk historie

Bjørgen er ubeseiret i klassisk stil denne sesongen. Hun har vunnet alle seks renn hun har stilt opp i, inkludert 10-kilometeren under VM i Lahti. Bjørgen har vært på pallen i 21 av de siste 24 klassiskrennene hun har vært med på i verdenscupen.

På 10 kilometer er det blitt pallplass i 19 av 20 renn på de siste åtte årene. Totalt har Marit Bjørgen vunnet 14 verdenscupseirer på 10 kilometer. Bare Justyna Kowalczyk har flere med 18. Finlands Virpi Kuitunen har tredje flest med sine 11 seirer på distansen.

Verdenscupvinner

Heidi Weng har allerede avgjort kampen om verdenscupen sammenlagt. Det skjedde etter fredagens sprint. Weng er den sjette norske kvinnen gjennom historien til å vinne verdenscupen i langrenn sammenlagt.

Dette var også fjerde gang på rad at en norsk løper gikk til topps. Det er bare en gang tidligere at det er skjedd. Sovjetunionen klarte det samme i 1989 til 1992.

Fakta om langrennsløperen Marit Bjørgen:

* Navn: Marit Bjørgen

* Født: 21. mars 1980 (36 år)

* Idrettsgren: Langrenn

* Klubb: Rognes

* Medaljer, VM: 18 gull, 5 sølv, 3 bronse

* OL: 6 gull, 3 sølv, 1 bronse

* NM: 19 gull, 8 sølv, 6 bronse

* Verdenscupen: 108 individuelle seirer, fire sammenlagtseirer (2004/05, 2005/06, 2011/12 og 2014/15).