Bjørnbeth vant med 20-oddser

– Jeg har sagt hele uka at jeg skal slå han, meldte Ragnhild Bjørnbeth etter å ha vunnet sitt oppsitt med stallens Queen Lythonia i V65-4.

Samboer Sjoner kusket egentrente Uliksa Bar i det samme løpet, og måtte nøye seg med fjerdepremien, til tross for at han gikk til tet etter en halv runde og ledet til inn på oppløpet. Men det er han som er oppført som trener av Queen Lythonia også.

- En dronning!

Sistnevnte eies av Stig Hulsund med adresse Melhus. Hoppa var ganske hardt betrodd i fagbladet Trav og Galopp-Nytt. Leangen-spillerne var ikke helt enige, de hadde gjort Queen Lythonia til et femtevalg i V65-spillet – og tok feil. Den seks år gamle hoppa tok årets første seier og vant til 20,09 i odds.

Revansj for Sjoner Aron Marsh og Arve Sjoner ble diskvalifisert på Leangen den 7. mars. Sist mandag tok ekvipasjen revansje.

– Det er en dronning, utbrøt en glad kusk, og begrunnet gleden slik: – Vi har den på stallen og jobber med den. Hun går aldri et dårlig løp uten at det er noe galt.

Årsdebut med seier

Femte strake seier for Ragnhild Bjørnbeth Slett ikke dagligdags at en kusk tar fem seirer på rad med samme hest.

Arve Sjoner tok sitt monn igjen som kusk i det siste løpet for kvelden. Han ga Viggja-traveren Viggjerva et fint løp i rygger, først i tredje par utvendig, så i tredje par innvendig inntil åpningen kom på siste bortre og Viggjerva kunne bli med i angrep i tredjespor. På oppløpet sprang hoppa klart fortest og tok en sikker seier for melhuskusken.

– Hun går litt vel hardt på, hun må ha ryggløp, ellers går hun seg tom. Hun går sikkert framover med dette, mente Sjoner etter seieren på direkten etter nesten fire måneders løpsopphold.

Årets fjerde

Olav Aune-trente Bruno Marsh på Hovin har utviklet seg til å bli en liten seiersmaskin. Travåret er kun to og en halv måned gammelt, men fireåringen travet inn til sin fjerde seier. Orkdalingen Atle Solhus har vært kusk i alle fire løpene, og har dermed lært Hovin-traveren å kjenne. Solhus mente at Bruno Marsh ikke satte helt pris på banen, som nok var noe sugen denne kvelden.

– Jeg følte at jeg hadde en viss kontroll. Den holdt på å snuble 50 meter fra mål, men det gikk greit, meddelte kusken, som hadde en fin kveld med to seirer og en andreplass.