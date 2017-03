Ulykkesfuglen ringte for å ønske lagkameratene lykke til

Unggutten fra Melhus var svært uheldig i NM-løypa i går. Da han skulle ploge i en nedkjøring krysset han skiene og fikk en vridning i leggen. Det resulterte i to brudd i foten og han ble sendt rett avgårde til sykehuset i Harstad.

- Han fikk kjempebra service av helsepersonellet, suveren hjelp. All ros til dem, sier trener Martin Hovin.

Han forteller til Trønderbladet at operasjonen var vellykket. Ulykkesfuglen ringte Hovin i morges for å ønske lagkameratene lykke til under dagens stafetter.

- Det sier litt om Magnus som person når han ringer for å ønske lagkameratene lykke til. Han har nok vondt og sånn, men han kommer seg gjennom dette. Han er en tøffing, så dette går nok bra. Jeg regner med at han allerede har staket ut en plan for hvordan kan skal komme tilbake i skisporet, sier Hovin på telefon fra Harstad.

Søndag formiddag er det uvisst om Håbrekke rekker flyet i ettermiddag, men Hovin forteller at melhusgjengen tar vare på hverandre.