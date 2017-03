Rett på operasjonsborde etter fall i NM

Magnus Øyaas Håbrekke fikk sitt store gjennombrudd i skiløypa for et drøyt år siden da han gikk helt til topps i et norgescuprenn i Steinkjer. Denne helga deltar han i junior-NM i Harstad og gikk fredag inn til 26. plass i 15 kilometer fristil. Melhus IL ski fikk forøvrig en norgesmester i Lone Johansen, som vant kvinner 19-20 år i suveren stil.

Lørdag var det klassisk på programmet på NM-arenaen og det ble ingen god dag for Håbrekke. Etter et fall nokså tidlig på dagens 10-kilometer ble 18-åringen fraktet med ambulanse til sykehuset i Harstad. Der ble det konstatert to brudd nederst i leggbeinet, ifølge Harstad Tidende.

Lørdag kveld ble unggutten trillet inn på operasjonsstuen og lagt i full narkose. Der fikk han operert inn skruer i foten for at bruddet skal leges skikkelig. Harstad Tidende pratet med mor Karin Øyaas i 20-tiden i kveld. Da hadde hun fortsatt ikke pratet med kirurgen etter inngrepet. Øyaas forteller at uhellet skjedde da sønnen skulle ploge ned en bakke.

- Magnus har selv forklart at han skulle ploge før han satte sammene beina igjen. Da skar den venstre foten ut i en høyresving, og han fikk ei vridning som førte til beinbruddene, sier hun til HT.

Øyaas forteller at sønnen var ved godt mot etter uhellet, men sier samtidig at skaden kom ubeleilig da 18-åringen var på vei tilbake for fullt etter sykdom.