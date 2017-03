Nytt toppløp i NM

I går kveld ble Lone Johansen feiret med en bedre middag og kake etter hennes suverene NM-gull på 15 kilometer fristil i Harstad. 18-åringen vant med hele 13 sekunder og ble beskrevet som en lidenskapelig langrennsløper av trener Martin Hovin. I dag var Johansen klar for enda en distanse i kvinner 19-20 år, nemlig 5 kilometer klassisk.

Hovin var sterk i troen på langrennskometen kunne gjenta bragden og kjempe om nok en topplassering. Det fikk han helt rett i, men i dag havnet hun rett utenfor pallen. Johansen ble nemlig nummer fire, fattige 2,5 sekunder fra bronse.

- Jeg er ganske fornøyd. Men litt kjipt at det kun var 2,5 sekunder opp til pallen, så veldig nær enda en medalje. Men dette NM har det vært det beste hittil og er fornøyd med det, skriver hun i en sms og innrømmer at det er lettere å akseptere den sure 4. plassen etter gull i går.

I morgen er det stafetter i junior-NM og Johansen håper da å få til et enda et godt løp.