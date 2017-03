Løp inn til bronse i ungdoms-NM

Rakel Bakke har sin styrke i sprint og mellomdistanse. Hun har deltatt på to ungdoms-NM tidligere, og dette var hennes første medalje. Hun var svært nær under utendørs-NM i fjor, hvor tredjeplassen røk på målfoto.

Helgas bronsemedalje kom på 400 meter, en distanse hun hadde mindre forventninger til enn de to andre hun deltok i, 60 og 200 meter. På begge disse kom hun akkurat utenfor finalen.

Malin hoppet til fjerdeplass i junior-NM 20 år gamle Malin Engan Wiseth fra Lundamo var ikke fornøgd med teknikken da hun havnet utenfor pallen i innendørs NM i friidrett for junior i helga.

11 jenter deltok på 400 meter, og Rakel løper i klassen for jenter 17 år. Hun har bursdag i slutten av desember, og det sier også litt om hennes kapasitet i 17-årsklassen. På 400 meter løp hun inn på tida 1.02,36, fire tideler foran fjerdeplassen. Vinnertida var 56,55.

700 deltakere

Årets Ungdomsmesterskap i friidrett gikk i Bærum sist helg. Mesterskapet samlet over 700 deltakere i aldersgruppa 15 til 22 år.

Mor Kathrine Bakke sier at medaljen betyr mye for motivasjonen framover.

– Rakel legger ned veldig stor innsats i trening, og det var artig for henne å få denne medaljen. Det betyr mye for å satse videre, sier Kathrine Bakke.

Rakel forteller at en medalje i ungdoms-NM var hennes store mål for vinteren.

– Det var kjempeartig å få til dette, og det gir lyst til mer trening og flere konkurranser, sier Rakel Bakke.

Har erfaren trener

Rakel løper for Oppdals-klubben Vollan IK, som har et godt friidrettsmiljø og en erfaren trener i Kjell Arve Husby. Hun har et treningssamarbeid med Byåsen IL, og det meste av treninga skjer i Trondheim.

Nå lader 16-åringen fra Melhus opp til utendørssesongen, og har flere store mål dette året. Blant annet Tyrvinglekene i Bærum, Vegdekkelekene i Lillehammer og utendørs-NM i Bergen. Rakel er også kvalifisert til junior-NM, og eventuell deltakelse der vil bli avgjort i samråd med treneren.

– Jeg har jo veldig lyst, men det kommer an på form og prestasjoner, så vi får se, sier Rakel Bakke.

