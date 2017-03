Mjøen-seier med melhustraver

Det begynner å bli en vane at Thomas Mjøen vender hjem fra Leangens mandagskjøringer med minst én seier i bagasjen. Denne mandagen var intet unntak. Mjøen har kusket den seks år gamle Thai Tanic-sønnen en gang før på Biri. Det oppsittet endte med såkalt smultring i programraden. Verken trener, hest eller kusk var interessert i noe da capo i årsdebuten. Til tross for løpsoppholdet, inkludert noe plunder, var Fernando vel preparert.

Ny Mjøen-dobbel på Leangen Amatørkusk Thomas Mjøen fortsetter seierssankingen på travbanen. Mandag ble det tredje strake seier med Borg Spik. Tor Arne Eggen var også innom seremoniplass.

Oppvarmingen før løpet tydet på at noe var i anmarsj.

Fra spor 10 bak bilen lå det ikke an for noen tetkjenning, det ble tredje par utvendig før Fernando ble med i angrep i tredjespor da runden gjensto. Gjennom den siste svingen satte ekvipasjen inn støtet for fullt, og melhustraveren avgjorde svært så lett på oppløpet etter god tømmeføring av Mjøen.

På de neste plassene fulgte Disco Queen/Arve Sjoner og C.C. Endurance/Ragnhild Bjørnbeth.

Både trener og kusk var såre fornøyd etter løpsutfallet.

– Den var pigg hele veien og veldig fin, skrøt Mjøen på seremoniplass.

– Den har vært på trippelen mange ganger, meddelte Havdal, som med det understreket at det var ekstra artig med seier. – Vi har trent på styrke og fått den frisk, og den fungerte kjempebra.