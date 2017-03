Gull-Marit kjører full pakke resten av sesongen

En smørblid Bjørgen kom til pressesonen etter medaljeseremonien etter at de fire gulljentene hadde vært på besøk i TV-studioet til NRK.

Bjørgen hyller ”sambygdingen” Det har ikke gått Marit Bjørgen (36) hus forbi at Johannes Høsflot Klæbo har en bestefar som kommer fra Rognes. Onsdag skal Klæbo ut på 15-kilometeren i VM.

– Nå har jeg i utgangspunktet tenkt å avslutte sesongen i Canada, men nå fikk jeg akkurat beskjed om at vi blir borte i litt over en uke, og det synes jeg blir lenge borte fra Marius, men jeg regner med at jeg reiser dit. Jeg får en uke hjemme sammen med Marius etter VM, og så får vi se, sa Bjørgen til NTB.

Det er ikke alltid like lett å forlate en liten knert på 14 måneder. Den erfaringen må Bjørgen ta på sparket gang etter gang under dette mesterskapet i Finland. Senest rett etter at stafettgullet ble sikret så fikk hun til treff med lillegutt også og fikk være med å legge ham.

– Jeg trodde han hadde sovnet da jeg gikk ut av rommet, men han ropte meg tilbake igjen, fortalte Bjørgen etter medaljeseremonien.

Skremt Kalla

Kaptein Bjørgen har tre gull hittil i mesterskapet, og enda er det ikke over.

Allerede lørdag venter det tremil i fri teknikk. Svenskenes Charlotte Kalla sa etter medaljeseremonien at hun aldri hadde sett Bjørgen i så bra form. Kalla utropte Bjørgen til soleklar tremilsfavoritt.

– Det spørs om det er denne mamma-effekten da? Nei, da. Tremila skal gås først, og jeg blir sliten jeg også selv om det kanskje ikke ser sånn ut.

Program

Bjørgen kommer ikke til å hvile på laurbærene etter at mesterskapet er over.

Kommende onsdag er det tradisjonell bysprint i Drammen, og fire dager etter der igjen er det ny tremil i Holmenkollen. Den tremila går i klassisk stil søndag 12. mars.

Rett etter den igjen går turen til Quebec og Canada for verdenscupavslutning. I Canada er det konkurranser fra fredag 17. mars til søndag 19. mars.

Det er også NM del 2 på Gålå mot tampen av sesongen.