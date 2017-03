Graabak på 29. plass i hopprennet

Kombinertløperen Jørgen Graabak fra Melhus kom langt ned på lista under hopprennet i VM i Lahti, og endte på 29. plass. Med et hopp på 112 meter, går han ut over 2 minutter etter vinneren i skirennet som ble tyskeren Johannes Rydzek.

De norske kombinertutøverne kom ikke ut med gode plasseringer i hoppbakken i dag onsdag. Best av de norske var Espen Andersen med 118 poeng, og han går ut 1.17 minutter bak lederen. Magnus H. Moan ble nest best av de norske, mens Magnus Krog går ut 1.34 minutter bak Rydzek.

Jørgen Graabak går ut 2.33 minutter bak lederen, og får en tøff kamp i skisporet om han skal være med i medaljekampen. Heller ikke tittelforsvarer Bernhard Gruber så ut til å ha en god dag i hoppbakken, og landet på 121 meter.

Ny lagkamerat for Jørgen Graabak Historiske Magnus Moan fortsetter med VM-tillit. Han er klar for gulljakt i storbakken. Mikko Kokslien vrakes, mens Espen Andersen er tilbake onsdag.

55 deltok i hopprennet. Langrennet går i dag klokka 15.15.