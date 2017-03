– Må ta grep før OL

De norske var ikke i nærheten da tyske Johannes Rydzek rykket og sikret seg sitt tredje gull i Lahti-VM.

Espen Andersen ble beste nordmann på 10.-plass, slått med 50 sekunder. Tre tyskere kom i mål før Norges beste i storbakkerennet.

– Det er for dårlig. Vi er verdens beste skinasjon, da skal vi være bedre enn vi er i kombinert akkurat nå, sa Andersen til NTB.

Krog ble nummer 11, Magnus Moan 13 og OL-mester Jørgen Graabak bare nummer 22 i mildværet i Lahti onsdag.

– Det er ingen tvil om at det er et resultat man ønsker skulle vært bedre. For min egen del bestemte jeg meg for å gå offensivt ut. Jeg prøvde, men de to siste rundene ble veldig tunge. Da toget gikk i front, hadde jeg ikke sjanse til å gi dem mer kamp, sukket Moan.

Siste VM?

Han ble historisk i Lahti da han var med på lagsølvet søndag. Moan tok medalje i sitt sjuende VM på rad, men individuelt ble det tungt i den finske skimetropolen.

Kanskje var det siste gang Byåsen-løperen var med i en VM-konkurranse.

– Det er vanskelig å svare på. Jeg kjenner at jeg har vært veldig på i lang tid. Nå gleder jeg meg veldig til å se familien min, sa Moan til NTB.

Han sang ut etter vraking til rennet i normalbakken, men slo tilbake med solid innsats i lagkonkurransen. Veteranen var en stund oppe på sjuendeplass onsdag, men kreftene holdt ikke da medaljekjøret startet.

– Den måten jeg angriper langrennet på er bra, selv om jeg får juling på slutten. Jeg driver ikke på med dette for å bli nummer 13. Så ærlig skal jeg være. Mye skal tas med i evalueringen. Det er mange konkurranser igjen, og jeg håper jeg får en fin avslutning på det, sa Moan.

Graabak-miss

Krog var best i sporet av de norske, men svak hopping ødela for nordmennene.

– Det er kjipt at vi må ha en maksdag for å kunne være med i medaljekampen. Dette ble en tankevekker før OL-sesongen. Vi har folk som enten gjør gode langrenn eller gode hopp, og da blir det ikke godt nok, sa Krog og klaget på at verken lår, legger eller bein var med på notene i den bløte snøen.

Tyngst gikk det for Jørgen Graabak, som var 2.17,5 minutt bak Rydzek i mål etter en elendig dag hvor medaljesjansen ble borte allerede i hoppbakken (112 meter).

– Jeg kapitulerer litt under press med den nye hoppteknikken min. Jeg klarer å kline til på trening (var nummer 4 og 5), men når det begynner å blåse litt, vet jeg ikke hvor jeg skal holde meg fast. Det er nyttig lærdom inn mot neste år, sa han.

Treningsøkt

– Hvordan motiverte du deg til langrennet?

– Jeg fikk en god treningsøkt, men det er kjedelig at du må bruke VM til å trene. Det er ikke derfor jeg er her, sukket Graabak.

Supertalentet Jarl Magnus Riiber kom aldri til VM på grunn av skade. Han matchet spesialhopperne i sommer, og det er i det sporet Espen Andersen mener Norge må gå i OL-sesongen.

– Tyskerne har satt en liten støkk i oss. Det er mulig å utligne det. Nøkkelen ligger i å hoppe godt på ski. Vi må passe på for ikke å knekke langrennsformen helt, men hopper du som Jarl, knuser du tyskerne i bakken. Vi må nærme oss ham.