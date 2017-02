Ny lagkamerat for Jørgen Graabak

Espen Andersen er tilbake på VM-laget etter vrakingen fra lagkonkurransen, hvor Norge tok sølv.

Mikko Kokslien er ute av laget. Det ble klart på en pressekonferanse tirsdag.

– Det er de fire vi har mest troen på. Vi hadde en positiv opplevelse på lagkonkurransen. Espen er inne på laget igjen. Han har gjort det bra i storbakke og er det kortet som kan hoppe best, sa landslagssjef Kristian Hammer.

Magnus Moan har tatt medalje i sju VM på rad. Det er historisk. Tidligere i mesterskapet sa Moan til NTB at han virkelig var på vei mot noe stort. Veteranen har slitt i vinter, men har slått voldsomt tilbake bare et par måneder etter at han i desember vurderte å legge opp.

– Den oppladningen jeg har hatt er veldig spesiell. Jeg er stolt over snuoperasjonen. Jeg har vært med på mange reiser før, men sjelden reist inn i mesterskap med så mange gode hopp i bagasjen og vært så avslappet samtidig, sa Moan tirsdag.

– Får jeg ut det jeg har gjort på mitt aller beste, blir det veldig spennende, sa Moan.

Tyskland har fullstendig dominert kombinertsporten i vinter. Moan er klar for å gi stormakten konkurranse.

– Jeg har tre andre gutter på laget, som har vist veldig gode hopp på trening. Jeg håper vi kan senke skuldrene og kose oss. Og få ut det vi er gode for og ha litt stang inn. Da vet jeg at vi gir tyskerne mer kamp enn vi har gjort.

VM avsluttes for kombinertløperne med lagsprint fredag.