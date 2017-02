Ny Mjøen-dobbel på Leangen

Travåret 2017 er ennå ungt, men melhusamatøren har allerede rukket å ta 12 seirer. Dersom han fortsetter i samme tempo, kommer sesongen til å bli hans beste. De to siste seirene kom mandag kveld, først med Fannrem-hoppa Brightasabutton. Første gang han kusket hesten var det ikke, men det var første gangen han vant med den. Seieren kom på direkten etter mer enn fire måneders løpsopphold. Med tanke på det var hesten riktig så bra, noe kusken også ga uttrykk for. Hoppa ledet løpet fra start til mål.

Tre på rad

Ekne-traveren Borg Spik har fått Thomas Mjøen som fast kusk. Første triumf kom i midten av forrige måned. Voltestart og 2140 meter ser ut til å være gull for femåringen. I likhet med Brightasabutton ledet Borg Spik hver meter av løpet. Ledelsen var knapp hele veien, men ingen slapp forbi. Kusken hadde forklaringen:

– Det er litt av jobben å ha hester rundt seg, den vil ha selskap. Den har voldsom fart og duger nok et stykke. Det ble fin kjøring og den var veldig fin i mål.

Årets første

Tor Arne Eggen på Hovin hadde en fin sesong i fjor både med egne og andres hester. Nå kom årets første seier med egentrente Balder Halbak i V65-2. Her hadde Noralf P. Brækken en hest som det knyttet seg stor interesse og spenning til, tre år gamle Juliana Rags. Hoppa rakk også å vise kvaliteter som favoritt før galoppen kom på oppløpet idet den hadde koblet grepet på Simplistic, en annen hardt betrodd konkurrent som også galopperte. Dermed lå det an for Balder Halbak og Eggen, som kunne storme inn til sikker seier.

– Det ble lett når de to andre forsvant i galopp, uttalte kusken, som meddelte at planene framover er å starte i vanlige grunnlagsløp med fireåringen.