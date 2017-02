Ny målrekord av Wehn

Wehn er inne i sin femte sesong i Lillehammer-drakta i denne omgang og har lenge jaktet sin egen rekord på 20 scoringer i løpet av en sesong i grunnserien. Søndag nådde han milepælen da et hardt presset Lillehammer-lag slo tilbake og tok tre viktige poeng i hjemmekampen mot tabelltoer Lørenskog. Etter søndagens to scoringer lyder hans nye rekord på 22 før siste seriekamp mot Frisk Asker tirsdag.

- Det betyr selvfølgelig litt. Samtidig var seieren veldig, veldig viktig for oss, understreker Wehn.

Wehn var oppe i 20 scoringer for tre sesonger tilbake i Lillehammers suksess-sesong, og hadde også samme antall scoringer for nå nedlagte TIK tilbake i 2007/2008-sesongen.

- Vi har ligget på 3–4. plass stort sett hele sesongen og med tap kunne vi faktisk risikert å havnet hele nede på 7. plass til sluttspillet som starter i slutten av uka, sier han.

- Mine to mål i går var dessuten nummer 100 og 101 for klubben. Det var jeg ikke klar over selv, men ble fortalt det etter kampen, legger Wehn til.

Ønsker seg Vålerenga

Før siste serierunde spilles tirsdag kan Wehn og hans lagkamerater ende på alt fra 3. til 7. plass. En plass blant de fire beste betyr at man får hjemmekamp i kvartfinalespillet (best av sju), og ender man på 4.-plassen får man ikke mulighet til å velge motstander selv. De må vinne i Askerhallen, samtidig som Vålerenga taper sin kamp borte mot seriemester Stavanger Oilers.

- Det blir spennende å se. Jeg gleder meg. Jeg tror ikke Stavanger taper hjemme, selv om de ikke har så mye å spille for. Vinner vi vår kamp og Vålerenga taper, blir vi sannsynligvis nummer fire, for Storhamar slår nok Kongsvinger greit hjemme, sier Wehn.

- Har du noen ønskemotstander?

- Vålerenga kanskje. Da tror jeg vi skal ha gode muligheter til å overraske. De har ei god rekke som produserer og en solid keeper, men over flere kamper kan det bikke i vår favør, svarer Wehn.

- Mjøs-Derby mot Storhamar hadde også vært veldig artig. De har nok alt å tape der, mens ingen forventer seg at vi skal gå videre da, sier han.

Kanksje Trondheim

Wehn har utgående kontrakt med Lillehammer og vet foreløpig ikke hvor han spiller neste sesong.

- Vi har diskutert litt løst, men ingenting er bestemt enda. Det skal mye til for at jeg flytter på meg nå. Familien trives veldig godt på Lillehammer og vi har kort avstand både til barnehage, skole og ishallen, poengterer han.

- Kommer det et kjempetilbud som jeg ikke kan takke nei til, blir det nok vanskelig å stå imot, men det er nok veldig lite sannsynlig at det skjer nå, sier han.

Nidaros har overrasket alle i årets sesong og vunnet 1. divisjon i overlegen stil. Til helgen starter laget kvalifisering til GET-Ligaen.

- Jeg følger veldig godt med på hvordan de gjør det og er ikke så overrasket som mange andre over at de har kommet så langt allerede. Det blir nok tøft for dem i kvaliken, men umulig er det ikke, uttaler Wehn.

- Kan det være aktuelt med en retur til Trondheim dersom de rykker opp?

- Umulig er det ikke, men jeg flytter ikke hjem for å spille 1. divisjon. Da må det være andre årsaker som ligger bak, poengterer den sympatiske Hølondingen.