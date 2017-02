Bjørgen forventet kritikk etter Johaug-dedisering

Marit Bjørgen ble ikke overrasket over at svenske og finske medier reagerte på uttalelsene hennes om Therese Johaug etter lørdagens VM-seier i skiathlon.– Jeg står for det jeg sa, og jeg kan si det igjen. Jeg forventet at det ville komme kritikk, så jeg er ikke overrasket. Det får stå for deres regning. Jeg vet hvordan mediene jobber, sa Bjørgen under mandagens pressemøte med det norske laget til tirsdagens 10 kilometer.

- Therese som et menneske

Trønderen var lørdag tydelig på at hun ville dele VM-gullet i skiathlon med Johaug. Bjørgen sa også at hun hadde venninnen i bakhodet underveis i løpet. Det skapte kritiske overskrifter i Sverige og Finland.

Johaug er utestengt i 13 måneder for sin positive dopingprøve fra i fjor høst.

– Jeg tenkte på Therese som et menneske, ikke saken i seg selv, poengterte Bjørgen mandag.

Bjørgen topper klassisklaget

Marit Bjørgen (36) møtte pressen under presentasjonen av laget på tirsdagens 10 kilometer klassisk i ski-VM. Bjørgen får med seg Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Ingvild Flugstad Østberg.

Det var knyttet en viss spenning til om Østberg fikk fornyet tillit etter en tung start på mesterskapet, men trenerne Roar Hjelmeset og Sjur Ole Svarstad valgte å satse på det vante. Charlotte Kalla er regjerende mester på distansen.Norge smurte seg totalt bort på 10-kilometeren i Falun for to år siden.