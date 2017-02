Tok sitt første VM-gull som mor

Marit Bjørgen var i suveren form i dagens 15-kilometer fellesstart med skibytte i VM i Lahti, og gikk inn til sitt 15. VM-gull.

Ledet an hele veien

Bjørgen sa før løpet at hun ikke ønsket noen sluttspurt, og hadde planer om å gå offensivt ut fra start for å unngå dette. Dette gjennomførte hun, og lå først i sporet helt fra start. Spurt slapp hun imidlertid ikke unna.

Fire løpere hang med i teten ved skibytte, halvveis i 15-kilometeren. Finske Krista Pärmäkoski var den kjappeste ut i fristil, etterfulgt av svenske Charlotte Kalla, Heidi Weng og Bjørgen.

Bjørgen tok seg imidlertid raskt inn igjen, og etter få meter var hun igjen først i sporet. Pärmäkoski fulgte Bjørgen tett, mens Kalla og Weng havnet bak, og gikk i mål på henholdsvis tredje og fjerdeplass.

Bjørgen slapp Pärmäkoski foran seg mot slutten, i et taktisk spill for å kunne dra til i en avgjørende spurt. Spurten kom først i siste motbakke, og Bjørgen fikk noen meter tilbake til Pärmäkoski, noe som holdt til mål.

Slitsomt comeback

Marit Bjørgen hadde ambisjoner om å komme raskt tilbake i konkurransesporet etter at hun ble mor i jula 2015, men en kraftig belastningsskade og tretthetsbrudd i mars, og et nytt tretthetsbrudd i hofta i juni, satte en stopper for de ambisiøse planene. Sesongåpning på Beitostølen i november viste imidlertid at problemene var et tilbakelagt kapittel, og utover i sesongen har hun vist en jevn og svært god form.

Før rennet i dag uttalte hun til NRK at hun gledet seg til å gå, men at det også var knyttet litt nerver til dagens renn.

–Jeg er bare pissnervøs, men ellers er alt bra, smilte hun.

Marit er mestvinnende VM-medaljør i langrenn, med 15 gullmedaljer: én fra 2003, tre fra 2005, fire fra 2011, fire fra 2013, to fra 2015, og nå den foreløpig siste i 2017.