Vraker veteran

Magnus Moan får ikke sjansen i den første VM-konkurransen i kombinert i Lahti. Det ble klart da sportssjef Ivar Stuan torsdag ettermiddag presenterte laget til fredagens renn. Jørgen Graabak, Mikko Kokslien, Espen Andersen og Magnus Krog skal representere Norge.

Helt syk VM-oppladning for Graabak Kombinertesset Jørgen Graabak mener ski-VM er nesten like stort som OL. Veien mot nye medaljer har vært vond.

– Det var et veldig vanskelig uttak, for det har vært jevnt og litt uforutsigbart. Det ble jo enda vanskeligere når Mikko kommer fra gode resultater i Japan og dessuten hopper veldig godt her. Det er veldig hyggelig det, men det krever jo litt av oss da. Det ble en magefølelse til slutt på hva vi tror mest på, sier kombinertsjef Ivar Stuan til NTB.

– Det er veldig spennende med Espen, for han har vært lengst av våre i samtlige hopp her. Klart lengst også. Han har i tillegg en bra langrennsform. Jeg mener han er spennende, sier Stuan.