Baritron og Mjøen triumferte i V75

Det så ikke veldig lett ut på forhånd. Biri er en litt spesiell bane med lange svinger og korte langsider. I tillegg sto Baritron på 40 meter. Men distansen var 2600 meter, og melhushesten er en allrounder. Dessuten har Baritron en fast tømmefører i Thomas Mjøen. Ifølge eier og trener Ole Dragsten er amatøren en toppkusk.

Les også: Travtrener og tv-vert

Et eventyr

Toppkusk eller ikke, hvis en kusk skal vinne løp, må han ha noe å kjøre med. De beste kuskene får gjerne kjøre de beste hestene. Thomas Mjøen har gjennom en årrekke vist seg som en av de beste amatørkuskene i landet. Baritron har etter hvert vist at den er noe nær en komplett traver. Og akkurat nå peker formkurven bare én vei – rett oppover.

– Når en har mye å kjøre med, blir det enklere. Den har vært et eventyr fra første stund, uttalte Mjøen om hesten som han har et spesielt forhold til.

– Jeg har sagt før at den står mitt hjerte nær, og den imponerer stadig. Det ble et greit løp for min del, det ble perfekt hele veien, så jeg kan ikke klage på noen ting. Jeg følte tidlig at jeg hadde grepet på det.

Les: - Nå må Melhus på (trav)banen

Unik hest

Fra dobbelt tillegg ble det naturlig nok å innlede løpet i de bakre rekker. Den første runden og vel så det ble tilbakelagt uten at Mjøen hadde noen hast med å angripe. Ekvipasjen lå i femte par utvendig da den runden igjen med i et angrep i tredjespor. Gjennom den siste svingen var Baritron blant de fremste. Avalon var hesten å slå på oppløpet, men Baritron hadde ingen problemer etter en fin reise. 50.000 kroner ble bokført tilsynelatende lekende lett.

Som trener har Ole Dragsten en takknemlig oppgave.

– Det er en unik hest å holde på med, den er veldig grei og gjør alltid som jeg ber om. Vi har ambisjoner når vi reiser til Biri, meldte treneren. Som altså omtalte Thomas Mjøen som en toppkusk.