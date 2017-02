Camilla Lund frykter ikke sykdom før VM

- Legen sa han trodde det skulle gå bra å bli frisk til VM. Det eneste som irriterer meg da, er at ting ikke blir optimalt igjen, sier skøytetalentet fra Melhus.

22-åringens fot ble rett før verdenscuphelgen i Berlin truffet av en skøytespiss på trening, noe som ga et kutt som en uke senere ble fylt med infeksjon. Nå ser det ut til at den uheldige skøyteløperen likevel kommer seg på beina så hun får trent seg opp til karrierehøydepunktet med allround-VM på Hamar i begynnelsen av mars.

Ingen hypokonder

- Når man har hatt så mange uhell blir man redd for at det skal skje igjen. Da jeg kjente dette med foten nå, tenkte jeg det verste med en gang. Nå er sesongen ferdig også videre. Jeg ble mer positiv etter å ha vært hos legen, så nå er planen at det går over fort, sier Lund.

Hun ler når hun får hypokonderspørsmål og når vi lurer på om familie og kjæreste er lei av at hun er syk. Men så har hun også vært uheldig denne sesongen. Selv om ungjenta fikk gå verdenscup både i Berlin og Heerenveen, sette personlig rekord med 4,07 på 3000-meter i Inzell og ta tre distanseseiere i allround-NM, har det også vært mørke daler i gjennombruddssesongen.

Uflaks

Rett før løpet i Heerenveen slet hun – som mange i skøytemiljøet – med sykdom. Rett før Berlin hadde hun altså både hell og uhell da en skøytespiss fort kunne ødelagt både verdenscuphelgen, sesongen og i verste fall påfølgende sesong. Det har vært litt typisk henne. Til alt overmål kan vi også nevne verdenscupdebuten i Stavanger der lyset gikk og hun måtte gå i mørket...

- Jeg har mange tanker selv om ting jeg skal gjøre neste sesong. Jeg må gjøre mye av den samme jobben som jeg gjorde i sommer og høst, for det var tydeligvis veldig bra. Den tråden må jeg også holde hele sesongen. Jeg må ha en bedre base, en oversiktlig plan. Vet jeg har potensial til å gå klasseløp, sier hun om den tross alt så lærerike sesongen.

- I tillegg har jeg vært innom tanken på å ha en uke i varmere strøk midt i sesongen for å få litt grunntrening og få energi. Mange utenlandske løpere gjør det og det kan hindre sykdom og gi overskudd. Denne sesongen har jeg gått litt tom for energi, fortsetter Lund.

- Må ikke ta på meg for mye

Etter all uflaksen hadde det kanskje vært best å legge seg på et mørkt rom i en måned og i hvert fall unngå skader og sykdom. Men da hun endelig kunne juble for VM-plassen på hjemmebane, var alt hun snakket om trening. Selv om hun bare drar til Hamar uten noe håp om en god plassering, trenger hun optimale treningsuker for å lære maksimalt i VM.

- Blir ikke best av å trene på Leangen Utendørsisen i Trondheim har vært tema etter helgas NM. Skøytekometen Camilla Lund er klar på at det må komme en ny hall for å få nye trøndere i verdenstoppen.

- Første prioritet er å ikke være for sliten. Sove nok, ikke stresse, ikke ta på seg for mye. Ikke for mye skole, reise eller å møte for mange folk. Når man trener mye og ligger på kanten, blir man fort utsatt for ting. I tillegg må jeg spise godt og ikke fryse. Det er hensyn vi stort sett tar hele tiden egentlig. I år har det vært så sinnssykt mye sykdom i hele skøyteverdenen, sier hun.