Femte strake seier for Ragnhild Bjørnbeth

Ragnhild Bjørnbeth og Federal Crown passerte målstreken først for femte gang på Leangen mandag. Det har skjedd før at en kusk tar fem seirer på rad med samme hest, men det er ikke dagligdags. Ikke har det skjedd over lang tid heller, i og med at den første seieren med Kyrksæterøra-traveren kom i slutten av oktober.

– Ble hesten omsider kjørt i bunn?

– Nei, ikke i dag heller, smilte en tilfreds kusk, som tilføyde at ingen vet hvor god denne seksåringen egentlig er.

– Han bestemmer tempoet litt sjøl, men hadde det kommet noen, hadde han svart, mente Bjørnbeth, som dermed la for dagen at hun har lært hesten å kjenne. Det er nesten unødvendig å melde at ekvipasjen ledet fra start til mål. Bestbyarsenal og Magne Olsen prøvde å stille et spørsmål, men det var lenge før oppløpet. Der kom det i alle fall ingen, og seiersrekka behøver slett ikke stoppe her.

Thomas Mjøen fortsetter seierssankingen i 2017. Med Alsaker Elfax, som har adresse Fannrem, har han hatt en pangstart på sesongen. På mindre enn en måned seiret amatøren for tredje gang med niåringen.

Flere av de antatt hardeste opponentene galopperte, også den nærmeste på oppløpet, Eidshaugdjerven. Dermed ble seieren enkel, med minst 20 meter tilbake til andrehesten.

– Dette var veldig bra, den skvatt bare unna og hadde masse krefter igjen, meddelte Mjøen, som med dette tok den niende seieren på 37 starter i år.

Olav Aune i Hovin har en sterk traver i Bruno Marsh. På fire starter så langt i år ble det seier nummer tre for kusk Atle Solhus. Det ble en ganske tøff innledning før fireåringen kunne overta teten fra Emilsboy før den andre svingen. Etter ytterligere et par trykker ble det likevel en grei seier foran en godt avsluttende Donna B.R. og Arve Sjoner. En prestasjon av det sterke slaget.