Tjue av tjue ga gulljubel for Ada

I helgen ble Midt-Norsk Mesterskap i skiskyting arrangert i Molde. Der satte flere Sokna-løpere virkelig farge på arrangementet. Tre gull, ett sølv og én bronse ble fasiten.

Sørget for stafettsølv til Sør-Trøndelag Tre lokale skiskyttere nesten helt til topps i junior-NM.

Aller best gikk det for Ada Løkken Knudsen. 14-åringen åpnet mesterskapet med å ta en overlegen seier på normaldistansen i klasse J14. To fulle hus og stor fart i løypa gjorde at Knudsen var i egen klasse. Hun vant til slutt 25 sekunder foran Astrid Hafstad (Tingvoll IL) som ble nummer to, og 38 sekunder foran Ingelinn Frisk Remman (Skatval Skilag).

Løkken Knudsen var ikke ferdig med det. Søndag gjentok hun nemlig suksessoppskriften. To nye fulle hus gjorde at hun også vant sprinten. Avstanden ned var derimot mindre denne gangen. Løkken Knudsen suste i mål på tida 15.06 og var 7 fattige sekunder foran samme Hafstad.

Endelig knuste Sivert alle konkurrentene Sivert Garli (15) fra Soknedal har drevet på med skiskyting siden han var seks år, da han sist helg plutselig knuste konkurrentene.

Løkken Knudsen var ikke den eneste Sokna-løperen som stakk av med edleste valør. Sivert Garli leverte en forrykende normaldistanse i klasse G15. Garli bommet to ganger, men gikk fort i løypa og var til slutt 17 sekunder foran Kristian Oleander Falmår som knep andreplassen foran Jonas Tyldum (begge Snåsa Skiskytterlag).

Soknas medaljefangst stoppet ikke der. I klasse G13 vartet Elling Bones opp med gode løp. 13-åringen tok først sølv på normaldistansen før han fulgte opp med bronse på den påfølgende sprinten.

I klasse M17 gikk Arnt Thomas Sundli inn til en sterk fjerdeplass på normalen. Vant gjorde Simen Eliassen Kvarme. Sundli var drøye tre minutter bak vinneren fra Steinkjer Skiklubb.