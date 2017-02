Skikongen og femmilsforfatteren på Gåsbakken

Forfatteren Thos Gotaas kom tirsdag kveld, til et mottakelig publikum da han kom til Gåsbakken for å fortelle fra blant annet boka "Femmila". Gutten på Megarden på Hølonda, også kjent som skikongen Oddvar Brå er behørig omtalt i boka. Skihelten selv satt sammen med det tallrike publikummet i Grendstuggu på Gåsbakken.

Ut på ski

Etter foredraget som gikk i et rasende tempo slik at både foredragsholderen og publikum ble andpustne, tok Oddvar Brå med seg forfatteren. De to skal onsdag på skitur på Jårakjølen som er Brås treningsarena fra tidligere barneår.

Snart 66 år gamle Oddvar Brå er en flittig bruker av Jårakjølen, og han sier til Trønderbladet at han har vært på flere skiturer der i det siste. Familien Brå låner ut hytta som hører til gården, til idrettslaget Leik som benytter den til skihytta på søndagene.

- Det er artig at hytta kan benyttes til noe fornuftig. Der kan folk komme innom for sosialt samvær, sier Brå.

Femmilskongen

Brå debuterte på femmil i NM på Lillehammer i 1973, og da var han 21 år gammel. Som 24-åring fikk han tittelen femmilskongen.

- Forskjellen på femmilene da og langløypene nå, er at det er mer fellesstart og bedre løyper. Det er blitt mindre slit og mer action, sier Brå.

Den første femmila ble arrangert i 1888. Bare menn går femmil, mens kvinner er å finne blant deltakere på langløp.

Brå synes rekrutteringa til skiidretten ser lovende ut til tross for variende snøforhold.

- Nå kommer rekrutteringa fra de store byene, og ikke fra bygda. Vi får se om vi får tak i de riktige. Utfordringa er snømengden. På Hølonda og Jårakjølen kan en gå hele tida. Det er få plasser i Norge, der en kan gå på ski når det er så lavt som på Jårakjølen, sier Brå.

Om forfatteren

Om forfatteren Thor Gotaas som blant annet har skrevet om Oddvar Brå, sier Oddvar Brå at han har hørt forfatteren mange ganger.

- Han er kjempebra, og han er god til å formidle. Gotaas har jobbet mye for å få fram slik det var, sier Brå.

I foredraget fortalte Gotaas blant annet om spenstig kosthold blant skiløperne i en tidlig fase. Å hive innpå øl eller ta seg en røyk rett før start, var ikke uvanlig. Det var også eksempler på skiløpere som tok rottegift, drakk karsk eller brukte et amfetaminligende stoff.

- Du kan ikke bli god på ski uten å være spesiell. Dette er friskuser, og energiske og fysisk sterke personer. De var slitere, sa Gotaas.

Andre hølondske skihelter som har gjort det skarpt på femmila, er Magnar Estenstad.