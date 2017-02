Sigrid sørget for utklassing

Sigrid blir 14 år om ei uke, og slo nærmeste konkurrent med 3 1/2 sekunder på 600-meter under Tyrvinglekene. 15 jenter løp i to heat, og Sigrid var plassert i det beste heatet. Hun løp over mål med et stort forsprang og ei suveren vinnertid på 1.40,69. Hennes personlige rekord er enda raskere, og far Bjørn Tore Wahlberg forteller at ingen av konkurrentene ville opp og dra i begynnelsen av løpet i Bærumshallen.

– Sigrid hadde håpet på litt drahjelp de første 300 meterne, men hun måtte løpe i tet hele vegen. Hun var ikke riktig førnøyd med tida, men plasseringa ble jo suveren. De siste 100 meterne satte hun skikkelig fart og var 20 til 30 meter foran i mål, forteller Bjørn Tore.

Prestisje i Tyrvinglekene

Det var 600-meteren Sigrid hadde størst forventninger til. Tyrvinglekene er kanskje det mest prestisjefylte stevnet for unge friidrettsutøvere i Norge, ved siden av Ungdomslekene. I Bærum i helga deltok Sigrid også i lengde, 60-meter og 200-meter. Det ble ei intens helg, med 11 timer i hallen på lørdag, og 200-meter seint på søndag.

13-åringen fra Kvål hadde ganske store forventninger til 200-meteren også. Faren karakteriserer henne som best på mellomdistanser. På 200 meter satte Sigrid personlig rekord, og var bare ett hundredels sekund unna pallplass.

– Vi visste hun kunne kjempe i toppen her også. Men vi hadde fly heim litt tidlig, så Sigrid ble plassert i et tidlig heat. Dette var det svakeste heatet, og jeg tror hun kunne ha gjort det enda bedre med litt sterkere konkurranse, forteller Bjørn Tore.

Godt treningsmiljø

Sigrid representerer Ranheim Friidrett, og Bjørn Tore gir stor honnør til trenere og treningsopplegg der. Sigrid er med i ei ungdomsgruppe på rundt 15 utøvere, og de har et fint miljø. Tre ganger i uka drar Sigrid til Ranheim for å trene friidrett.

60-meteren ble også en god øvelse for Sigrid under Tyrvinglekene. Her deltok hele 61 utøvere i hennes klasse, og Sigrid gikk til finalen med tida 8,38, som nummer sju av åtte finaleløpere. I finalen presset hun ytterligere to hundredeler, og 8,36 ble hennes nye personlige rekord. Med dette oppnådde hun samme tid som løperen som oppnådde 6.-plass i finalen, men ble dømt på 7.-plass etter målfoto. Vinneren løp inn til 8,07.

Utenfor finalen i lengde

I lengde ble det «stang ut» for å nå finalen. Sigrid hadde et bestehopp som var like langt som den siste jenta som gikk til finalen (4,53 meter), men måtte gi bort finaleplassen på grunn av et svakere nest-beste-hopp. Hele 49 deltok i lengde i hennes klasse, og Sigrid fikk til slutt en 9.-plass. Konkurransen var sterk, og vinneren hoppet utrolig sterke 5,37. I stille lengde fikk Sigrid 2,00 meter, og kom på 6.-plass av til sammen 11 jenter.

Det blir spennende å følge Sigrid videre dette året, og til utendørssesongen starter. Ett av de store målene er ungdomslekene i friidrett for den nordligste regionen i Norge som går i Stjørdal i september.

