Sokna tapte finalen i dameklassen i Gauldalscupen

Søndag ble dameklassen i årets Gauldalscup avgjort og etter en målløs finale mellom Sokna 1 og NTNUI måtte det til slutt straffespark til for å skille lagene. Der trakk Soknas førstelag det korteste strået og NTNUI ble stående som vinner etter å ha scoret på to av sine straffer, mens Sokna bommet på alle sine.

Tidligere på dagen møttes lagene i samme gruppe, i en kamp NTNUI til slutt vant 1-0. NTNUI vant alle sine kamper i det innledende gruppespillet, mens Sokna 1 vant sine tre øvrige, noe som sendte begge lag videre.

I semifinalen vant Sokna 1 3-1 over NTNUI 2, mens NTNUI 1 slo Gimse 2-1. Bronsefinalen ble vunnet av NTNUI over Gimse. Også i det oppgjøret måtte det straffespark til for å skille lagene.

Turneringens toppscorer ble Soknas Tove Endalsvoll med åtte mål, mens NTNUI 2-spiller Lise Haugen Smistad ble kåret til beste spiller.

