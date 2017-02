Stine Nordvik fornøyd med topp ti-plassering i Femundløpet

Femundløpet starter i dag og vil vare frem til tirsdag 14. februar. I år vil Femundløpet bli dekket av TV 2, og det vil bli mulig å følge løpet på flere plattformer, opplyser nettsiden til Femundløpet.

Femundløpet er et langdistanseløp for sledehunder som foregår hver vinter. Hundeløpet starter i Røros og vil kjøre igjennom åtte kommuner i Sør-Trøndelag og Hedmark, før de avslutter løpet ved målstreken i Røros.

- Helt nydelig Søndag formiddag kjørte Lasse Austgarden inn til seier i Femundløpet.

Stine Berget Nordvik fra Flå deltar i 400 kilometersløpet under Femundløpet, og kan fortelle at hun blir fornøyd med en topp ti-plassering. Hun vil begynne å kjøre etter start klokken 20.00 i kveld.

Har ikke hatt tid til forberedelser

Stine Berget Nordvik kan fortelle at hun ikke har hatt tid til så mye forberedelser selv, men at hun har fått god hjelp.

- Det har gått mer i egentrening, da jeg har jobbet, sprunget og drevet på med travløp. Det kan bli mye springing, så det er greit å være i god form selv, sier hun.

Hun har vært med hundene i hundegården og trent litt med hundene.

- Det har blitt litt mindre i år enn tidligere, men vi har hatt noen helgeturer, sier Nordvik.

Kjører med færre hunder i år

Under Femundløpet vil Stine Berget Nordvik kjøre med færre hunder enn tidligere. Hun forteller at hun kjører med åtte hunder, og at hun og Lasse Austgarden sin kennel samarbeider med Ove Grytbak, som de har lånt ut sine beste hunder til.

- Alt kan skje. Det er litt annerledes med åtte hunder enn tolv til fjorten, sier hun.

Får hjelp

Under løpet skal hennes samboer Lasse Austgarden hjelpe til med kjøring og fungere som en del av hennes støtteapparat.