Er Sigrid (13) fremdeles Norges raskeste?

I fjor sommer løp hun inn på radaren til trøndersk og norsk friidrett da hun i juni løpte inn på 1.39,62 på 600-meter på Tyrvinglekene i Bærum. Det gjorde Melhusbanken såpass imponert, at Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg fikk et idrettsstipend på ti tusen kroner, en pris for inspirasjon for dem som bedriver idrett.

Sigrid mener foreldrenes støtte er veldig viktig: Landets raskeste på 600m

- Jeg tenkte med en gang at det var mye jeg kunne bruke de på. Jeg kjøpte meg noen sko, treningsklær og litt sånne ting jeg trenger, forteller den snart 14 år gamle jenta til Trønderbladet.

Klemte foreldrene

Da hun fikk beskjeden av foreldrene, ble hun naturligvis veldig glad.

- Det var veldig gode nyheter. Jeg husker jeg klemte dem og syns det var veldig artig, sier Sigrid.

Les også: Pengegaver til talenter

Nå er hun tilbake i Bærum for å forsvare tittelen som landets raskeste. Tyrvinglekene – nå innendørs i Bærumshallen – er noe ungjenta ser frem til. Men en hektisk helg, det blir det.

Hektisk helg

- Målsettingen er at jeg skal gjøre det greit på 600-meteren. På 60-meteren håper jeg å nå en finale.

- Å få nok hvile mellom løpene på lørdag kan bli en utfordring. Jeg skal løpe 60-meter, lengde og 600-meter. I tillegg blir det kanskje finale på 60-meter, sier Sigrid.

- Klarer du å få noe hvile mellom løpene?

- De har hvilerom der, så jeg kan være der. Det går fint å få hvilepuls. Når jeg er ferdig med løp, klarer jeg å ta av meg piggskoene og slappe av, sier hun.

- Kan forstyrre løpingen

Foreløpig er det ikke et tema å kutte ut lengdehoppingen. Selv har hun en personlig rekord på sterke 4,66 i lengde og mener treningen er viktig.

- Jeg har holdt på med lengde hele tiden og tenker at jeg ikke bare må være med løp. Det kan være greit. Det kan forstyrre løpingen litt, men jeg syns det er artig å holde på med. Trenerne og foreldrene mine sier det er bra jeg er allsidig, sier Sigrid.

Uansett – lørdagens gulrot er 600-meteren. Rivalen Johanna har hun løpt mot bare én gang tidligere. Da endte det med seier.

Ingen god tid sist

- Jeg skal ikke dra fra starten av, i hvert fall! Det håper jeg noen andre gjør, så kan jeg heller gi alt de siste 200 meterne, sier hun.

Man blir fort litt smålei av å alltid være den som trekker. Mot norgeseliten kan det være greit å være litt i rygg.

- Hun (Johanna) er såpass bra at det kan gå begge veier på slutten. Vi har sprunget mot hverandre en gang tidligere og da var det sånn at ingen ville dra før på slutten, så da ble det ingen god tid, sier 13-åringen.

Er gode venner

- Det er ingen andre som drar løpene når jeg løper her oppe, så det er bedre å kunne få litt hjelp der, fortsetter Sigrid.

Så får vi håpe rivalen ikke leser Trønderbladet før lørdag. Sigrid ler uansett godt og avviser at det er psykologisk krigføring på startstreken.

- Jeg tror hun kommer til å dra løpet. Kanskje skal vi snakke om det før løpet også. Jeg kjenner henne ikke så godt, men vi er gode venner, sier hun.