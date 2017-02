Suveren Bjørgen tror hun blir enda bedre

Ingvild Flugstad Østberg (26) på 2.-plass ble utklasset med ett minutt. Varden-løperen Kathrine Harsem tok bronsen på Lygna. Hun var 1.15,0 minutter bak Bjørgen i mål. Anne Kjersti Kalvå ble nummer åtte, 2.13,9 bak Bjørgen.

Bjørgen framstår som langt bedre etter jul enn hun for eksempel gjorde under rennene i Lillehammer i starten på desember. Da så hun sliten ut. Nå virker hun alt annet enn sliten.

- Det jeg kjenner på er at jeg kan jage, og at det bare er å vente på neste bakke. Det er tegn på form. Så får vi se. Det er ingen garanti for at jeg løfter meg noen hakk. Det vet man aldri. Men med noen rolige dager i Davos der jeg skal samle overskudd, tror jeg dette blir bra, sa 36-åringen etter sitt 18. individuelle NM-gull.

Ingen har flere.

Det første kom i 2005.

- Et godt tegn

På Lygna stadion var Bjørgen i solid tet allerede fra to kilometer. Allerede da var det 14 sekunder ned til Østberg.

- Jeg er veldig fornøyd med løpet i dag. Både kropp og ski fungerte utrolig bra.

- Hva betyr dette løpet i forkant av et VM?

- Det er det at jeg kjenner at jeg føler meg veldig bra. Hvert skirenn lever sin egen historie, og det har også hendt at jeg er blitt slått av Therese (Johaug) med over minuttet i et NM. Det jeg tar med meg er at jeg kjenner at kroppen fungerer. Jeg har hatt tre helger nå som har vært veldig bra, og det er et godt tegn. Jeg håper også at jeg kan løfte meg enda noen hatt inn mot VM.

VM-dronning?

I skrivende stund er det mange som spår at Bjørgen blir den store VM-dronningen. Selv toner hun ned forventningene.

– Det er ikke bare, bare å hente medaljer. Det har jeg også sagt før med en helt annen oppladning enn denne gangen. Ting skal klaffe både med ski og dagsform, så jeg skal være veldig glad om jeg klarer å få med meg noen medaljer.

–Men?

–Nå har jeg vunnet noen skirenn, og det er gull som smaker best. Det smaker ikke like bra med bronse når man har kjent på gullsmaken fra før.

–Det er kanskje naturlig at forventningene kommer når du vinner med over minuttet på andre potensielle pallkandidater i VM?

–Avstanden bakover skal vi nok ikke tenke så mye på i dag. I dag var både kropp og ski bra, og da går sekundene raskt. Vi skal ikke evaluere for mye etter differansene her, mente Bjørgen.

Jentene fortsetter NM fredag med sprint i fri teknikk. Første øvelse i VM (sprint) går 22. februar.

