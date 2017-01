Sørget for stafettsølv til Sør-Trøndelag

Under junior-NM i Oslo sørget tre lokale utøvere for at stafettsølvet gikk til Sør-Trøndelag.

Skiskytterstafetten gikk i dag, og på stafettlaget gikk Silje Bakken fra Gåsbakken, Kristin Våga Fløttum fra Skaun og Jenny Enodd fra Budal. De gikk i klassen kvinner 20-21 år. I går tok Silje Bakken som går for IL Leik, bronse.

Lenge siden

- Det er kjempelenge siden Sør-Trøndelag har tatt medalje. Alle tre hadde full klaff og hadde dagen sin. Helga har vært enorm, sier Johnny Bakken, far til Silje Bakken.

Da Trønderbladet pratet med Bakken, hadde stafettlaget akkurat gått i mål.

- Dette er de tre beste løperne Sør-Trøndelag har på kvinnesida, sier Bakken.

Norgescup

Framover venter flere mesterskap, og neste store løp er norgescup i Steinkjer.