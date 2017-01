Bjørgen kan bli VM-dronning

Ingvild Flugstad Østberg har spådd Marit Bjørgen som VM-dronning i flere måneder. Etter søndagens verdenscupseier nummer 105 er det slett ikke utenkelig at hun vil få rett.

Bjørgen gjorde det aller meste av grovjobben på 15-kilometeren i klassisk på Lugnet i Falun, og inne på stadion var det igjen 36-åringen fra Rognes som var den beste.

Østberg måtte nøye seg med 2.-plassen, og Heidi Weng ble nummer tre etter at den norske trioen hadde dominert løpet i front fra start til mål.

Mamma Bjørgen fornektet seg ikke.

- Når jeg først skal reise bort fra Marius, er det godt å vinne. Da er det verdt å reise bort. Planen var skape høy fart fra start og få det til å sprekke opp. Det gjorde det også, og da handlet det om oss tre. Jeg er veldig fornøyd med avslutningen min. De er begge to gode spurtere, og jeg er godt fornøyd, sa Bjørgen.

Like moro

Bjørgen jublet over målstreken og viste at seirer fortsatt betyr mye for henne.

- Det kjennes veldig bra ut, og så håper jeg at jeg kan løfte meg litt til før VM. Dette er bare min andre konkurransehelg i løpet av de siste sju ukene. Det kjennes bra ut, men jeg håper å kunne løfte meg enda litt mer. I VM har jeg mest lyst til å vinne de lengste distansene, pluss stafetten.

- 105 seirer er nokså sterkt?

- Det er sterkt at jeg fortsatt holder koken oppe. Jeg har tre verdenscupseirer i år og må si meg veldig fornøyd med det situasjonen i sommer tatt i betraktning, sa Bjørgen og tenkte på de skadeproblemene hun hadde da.

Til uken er det NM på Lygna. Der går Bjørgen torsdagens 10 kilometer i klassisk, og kanskje blir det 15 kilometer skiathlon lørdag. Søndag går turen til Davos sammen med samboer Fred Børre Lundberg og 13 måneder gamle Marius.

- Jeg skulle egentlig ha vært sammen med jentene, men siden det ikke ble Seiser Alm så følte mange at det var for lavt i Davos, men for meg blir det godt å komme dit og koble av sammen med Fred og Marius. Jeg vil ha de rundt meg også, det er like viktig det.

Håndballfeber

Den norske trioen hadde det travelt etter løpet. De ville komme seg fortest mulig hjem til Norge, og på veien skulle de få med seg mest mulig av VM-finalen i håndball mellom Norge og Frankrike. Bjørgen skulle se den på mobil, mens det ble kamp på iPad på treeren Heidi Weng.

- Det var nesten så jeg vurderte å stå over løpet i dag, for heller å se VM-finalen. Jeg synes det er stort. Håndball er det beste å se på TV, det er morsommere enn langrenn. Jeg begynte å grine da de kom til finalen. Jeg har drevet med håndball i mange år selv også, sa Weng.

Weng hang på halen av Bjørgen og Østberg gjennom hele løpet. Flere ganger var hun på nippet til å slippe.