Bjørgen tar med familien til Davos

Marit Bjørgen bryter en årelang mesterskapsformel når hun velger seg Davos som oppladningssted til VM i Lahti i stedet for Seiser Alm.

Lørdag ble hun slått ut av semifinalen i sprinten i Falun etter at hun først hadde vunnet både prologen og kvartfinaleheatet.

Etter NM Lygna venter Sveits i stedet for Italia.

- I utgangspunktet skulle vi ha reist til Seiser Alm, men der er det dårlig med snø, og jeg reiser heller til Davos og blir der i nesten 14 dager foran rennene i Otepää, sa Bjørgen etter exiten i Falun.

Alene

I Davos blir hun enslig norsk svale. Eller ikke helt. Hun tar med samboer Fred Børre Lundberg og 13 måneder gamle Marius.

- Jeg reiser alene sammen med familien. Det er snakk om 12 dager, og så kan man spørre om det er høyden som gjør utslaget eller om det er de fine omgivelsene. Og jeg har en familie å reise sammen med, og det å bo på Bernina-passet (som kanskje enkelte av herrene kommer til å velge) blir litt stusslig for min familie.

- Sverige blir i Seiser Alm?

- Ja, jeg så det, men jeg synes det er litt for lite løyper for å få kjørt ordentlig hardt der. Jeg tror nok at det bare blir meg som reiser nedover av de norske jentene. For meg er det fint å komme bort og være i fine omgivelser. Det har vært en suksessoppskrift for meg før.

Bjørgen skal ha med seg familien til VM i Lahti også, men da skal hun ikke bo sammen med samboer og sønn.

- Jeg blir boende i deltakerlandsbyen, mens Fred Børre og Marius skal sammen med NRK.

På tur

Landslagstrener Roar Hjelmeset bekrefter at de fleste i den norske VM-troppen vil lade opp på Sjusjøen.

- Det er bare fem kilometer med løyper i Seiser Alm, og da dropper vi den samlingen. Jeg blir på Sjusjøen, men det kan også hende at jeg tar en tur til Davos, sa Hjelmeset.

Bjørgen har hittil ikke vist de kvasseste taktene i sprint etter comebacket. Det er foreløpig et godt stykke opp til Stina Nilsson (nummer én lørdag) og Maiken Caspersen Falla (nummer to lørdag).

- Hvis jeg ikke hadde hatt den friplassen, så spørs det om jeg hadde vurdert om jeg i det hele tatt skulle ha gått denne distansen i VM. Men jeg er verdensmester på sprint flere ganger, alt er mulig og det handler om å marginene på sin side.

-Dagens løp?

- Jeg er godt fornøyd med dagen. Jeg gikk en god prolog, og dette er en løype for meg. Det jeg sliter med er å komme meg godt nok ut. Det ble for dårlig, og da ble det en kamp for å finne posisjoner og åpninger, og der er jeg ikke god nok. Jeg er ikke rask nok i starten. Der ligger utfordringen.